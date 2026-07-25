بدون تغيير.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي..الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

العملات العربية اليوم

وصل متوسط سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه على مستوى السوق الرسمية .

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.96 جنيها للشراء و 13.7 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.96 جنيها للشراء و 14 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 166.58 جنيها للشراء و 167 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 135.9 جنيها للشراء و 136.39 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 133.18 جنيها للشراء و 133.57 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.06 جنيها للشراء و14.1 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 72.22 جنيها للشراء و 72.62 جنيها للبيع.