قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي..الآن
عزة مصطفى: ذكرى وقفة الإخوان في تل أبيب تعيد الجدل حول مواقف الجماعة
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
بعد مد المهلة للمستأجرين .. من لهم أولوية الحصول على شقق من الدولة؟
الصين ترفع أعلى مستوى للتحذير من الإعصار «نول» قبيل وصوله سواحل جوانجدونج
مشروع التماسيح يثير عاصفة في إسرائيل.. انتقادات لـ بن غفير بسبب إنفاق الملايين
مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365
مصر والسعودية تطالبات بوقف الأعمال العسكرية فورا وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية
شاهد.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ذوي البصائر والدمج بالشهادة الثانوية الأزهرية
استقالة وزير التعليم الهندي تنهي اعتصامات «حركة الصراصير»
القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا
إنقاذ 29 شخصًا من سفينة صيد فيتنامية و33 آخرين في انتظار الإنقاذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365

Microsoft 365
Microsoft 365
احمد الشريف

أرجعت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية السبب وراء العطل المفاجئ والشامل الذي أثر على خدمات "مايكروسوفت 365" (Microsoft 365) حول العالم إلى خلل برمجي غير متوقع حدث أثناء تنفيذ أعمال صيانة روتينية للبنية التحتية السحابية.

تفاصيل الخلل البرمجي في خدمات Microsoft 365 

وبحسب ما ذكره موقع "بليبينج كومبيوتر" (BleepingComputer) التقني المتخصص في الأمن السيبراني، أعلنت الشركة أن العطل أدى إلى توقف وتأثر الوصول لعدد من الخدمات الحيوية؛ بما في ذلك تطبيق البريد الإلكتروني "أوتلوك" (Outlook) ومنصة المحادثات "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) للعديد من المستخدمين والشركات.

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن المشكلة الفنية ظهرت عقب إرسال تحديث برمجي روتيني مخصص لعمليات الصيانة السحابية، حيث تسبب خطأ غير مقصود في توجيه حركة المرور والترافيك بشكل خاطئ بين الخوادم المركزية، مما نتج عنه بطء شديد وعجز عن تسجيل الدخول للخدمات المعتمدة.

إجراءات المعالجة والاستجابة الهندسية للشركة

 وذكر التقرير أن الفرق الهندسية التابعة لشركة مايكروسوفت بدأت على الفور اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء التحديث المتسبب في المشكلة (Rollback)، وعزلت الجزء المتأثر من الشبكة لإعادة توجيه الاتصالات عبر مسارات سحابية بديلة لضمان استقرار التشغيل.

وأكدت البيانات الفنية الصادرة عن لوحة متابعة حالة الخدمة (Microsoft 365 Status) أن المهندسين تمكنوا من استعادة معظم الكفاءة التشغيلية للأنظمة تدريجياً، مع استمرار مراقبة مؤشرات الأداء لضمان عدم تكرار الخلل أثناء معالجة البيانات المتراكمة.

متابعة استقرار الخدمات وجدول التعافي الكامل 

وأشار التقرير الإخباري لموقع BleepingComputer إلى أن مايكروسوفت قدمت اعتذاراً رسمياً للمستخدمين والشركات المتأثرة بتوقف الخدمة، مشيرة إلى أنها تجري مراجعة شاملة لآليات اختبار التحديثات البرمجية قبل نشرها على الخوادم المباشرة لمنع حدوث مثل هذه الانقطاعات الفجائية مستقبلاً.

ولم تسجل الشركة أي مؤشرات على وجود هجمات سيبرانية أو اختراقات خارجية كانت سبباً في هذا العطل، مؤكدة أن الوصول الكامل والاستقرار النهائي لجميع خدمات Microsoft 365 قد اكتمل لدى كافة المستخدمين حول العالم.

Microsoft 365 Microsoft مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

حملات ميدانية بمركز ومدينة أسوان لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق

حادث ارشيفية

مصرع شاب وإصابة 3 بالإختناق في حوادث غرق على شواطئ مرسى مطروح

لجنة طبية لعلاج الأشقاء ذووي الهمم

بعد نشر معاناتهم بصدى البلد .. صحة المنيا توفد فريقًا طبيًا لفحص 4 أشقاء من ذوي الهمم بسمالوط

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد