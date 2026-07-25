مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365

أرجعت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية السبب وراء العطل المفاجئ والشامل الذي أثر على خدمات "مايكروسوفت 365" (Microsoft 365) حول العالم إلى خلل برمجي غير متوقع حدث أثناء تنفيذ أعمال صيانة روتينية للبنية التحتية السحابية.

تفاصيل الخلل البرمجي في خدمات Microsoft 365

وبحسب ما ذكره موقع "بليبينج كومبيوتر" (BleepingComputer) التقني المتخصص في الأمن السيبراني، أعلنت الشركة أن العطل أدى إلى توقف وتأثر الوصول لعدد من الخدمات الحيوية؛ بما في ذلك تطبيق البريد الإلكتروني "أوتلوك" (Outlook) ومنصة المحادثات "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) للعديد من المستخدمين والشركات.

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن المشكلة الفنية ظهرت عقب إرسال تحديث برمجي روتيني مخصص لعمليات الصيانة السحابية، حيث تسبب خطأ غير مقصود في توجيه حركة المرور والترافيك بشكل خاطئ بين الخوادم المركزية، مما نتج عنه بطء شديد وعجز عن تسجيل الدخول للخدمات المعتمدة.

إجراءات المعالجة والاستجابة الهندسية للشركة

وذكر التقرير أن الفرق الهندسية التابعة لشركة مايكروسوفت بدأت على الفور اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء التحديث المتسبب في المشكلة (Rollback)، وعزلت الجزء المتأثر من الشبكة لإعادة توجيه الاتصالات عبر مسارات سحابية بديلة لضمان استقرار التشغيل.

وأكدت البيانات الفنية الصادرة عن لوحة متابعة حالة الخدمة (Microsoft 365 Status) أن المهندسين تمكنوا من استعادة معظم الكفاءة التشغيلية للأنظمة تدريجياً، مع استمرار مراقبة مؤشرات الأداء لضمان عدم تكرار الخلل أثناء معالجة البيانات المتراكمة.

متابعة استقرار الخدمات وجدول التعافي الكامل

وأشار التقرير الإخباري لموقع BleepingComputer إلى أن مايكروسوفت قدمت اعتذاراً رسمياً للمستخدمين والشركات المتأثرة بتوقف الخدمة، مشيرة إلى أنها تجري مراجعة شاملة لآليات اختبار التحديثات البرمجية قبل نشرها على الخوادم المباشرة لمنع حدوث مثل هذه الانقطاعات الفجائية مستقبلاً.

ولم تسجل الشركة أي مؤشرات على وجود هجمات سيبرانية أو اختراقات خارجية كانت سبباً في هذا العطل، مؤكدة أن الوصول الكامل والاستقرار النهائي لجميع خدمات Microsoft 365 قد اكتمل لدى كافة المستخدمين حول العالم.