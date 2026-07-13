بداية النهاية لـ Office 2021.. مايكروسوفت تقرر إنهاء دعم 15 منتجا بارزا خلال 2026

أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) رسمياً عن جدول زمني لإنهاء دعم 15 منتجاً من أبرز برمجياتها وأنظمتها خلال عام 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياستها لتوجيه المستخدمين نحو تبني الإصدارات الأحدث والمدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي والحماية المتقدمة.

وداعاً لـ Office 2021 والخدمات المكتبية

يأتي حزم برامج المكاتب الشهيرة "أوفيس 2021" (Office 2021) على رأس قائمة المنتجات التي ستفقد دعم مايكروسوفت الرسمي هذا العام.

ويعني إنهاء الدعم توقف الشركة عن إرسال التحديثات الأمنية الدورية، أو إصلاح الثغرات البرمجية، أو تقديم الدعم الفني للمستخدمين، مما يتطلب من الشركات والأفراد الترقية إلى حزمة "مايكروسوفت 365" (Microsoft 365) السحابية أو الإصدارات الأحدث لضمان أمان ملفاتهم.

تحديد مصير إصدارات من Windows 11

وشملت القائمة أيضاً تحديد مواعيد نهائية لبعض التحديثات الفرعية من نظام التشغيل "ويندوز 11"، وفي مقدمتها إصدار "Windows 11 24H2" لنسخ معينة مخصصة للمؤسسات والتعليم والخدمات طويلة الأجل (LTSC) التي ينتهي عمرها الافتراضي تدريجياً.

وتنصح مايكروسوفت المستخدمين بضرورة تفعيل التحديثات التلقائية لضمان الانتقال السلس إلى الإصدارات التالية لتجنب مخاطر الاختراق الأمني.

إنهاء دعم برمجيات الخوادم والمطورين

ولم تقتصر القائمة على أنظمة المستخدمين العاديين، بل امتدت لتشمل مجموعة من أدوات المطورين وبرمجيات الخوادم وقواعد البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات بكثافة.

وشدد خبراء تقنية المعلومات على أهمية مراجعة الشركات للبنية التحتية البرمجية الخاصة بها فوراً، ووضع خطط ترقية عاجلة قبل المواعيد المحددة لمنع أي توقف مفاجئ للخدمات الرقمية.