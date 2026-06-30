مايكروسوفت توسع رسمياً مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز لعام 2026

أطلقت شركة مايكروسوفت العالمية تحديثاً برمجياً موسعاً يدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صلب نظام التشغيل ويندوز.

وسلطت المراجعات الفنية الصادرة اليوم لعام 2026 الضوء على الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الوظائف المكتبية وتحسين ممارسات الحوسبة الشخصية صامتاً، مما يمنح مجتمع المطورين والمستهلكين فضاءً رقمياً فائق النضج والذكاء لإنجاز مشاريعهم دون عناء.

تفكيك ترقيات المساعد الذكي “Copilot”

تستهدف الترقيات البرمجية الجديدة سحق الأساليب التقليدية لإدارة الحواسب عبر تعزيز قدرات المساعد الرقمي "كوبايلوت"؛ وتمنح الأكواد المطورة لعام 2026 نظام ويندوز صلاحية أتمتة تحرير الملفات، وتلخيص دفق النصوص الكثيفة، وتنظيم الجداول الصعبة بنسبة استقرار وتوافق بلغت 100%، ليتخلى السوفت وير تماماً عن واجهات الأوامر الجافة وينتقل إلى التفاعل الحركي المرن مع لغة البشر.

بروتوكولات حوسبة ذكية تحمي عتاد اللابتوب

تمنح مايكروسوفت عتاد أجهزتها الشخصية والمكتبية حماية ميكانيكية متطورة عبر توزيع مرن للأحمال الحسابية بين المعالج المركزي والمسرعات العصبية المدمجة؛ وحرص مصممو النواة التشغيلية على تهيئة شفرات حوسبة معاصرة تتولى أتمتة ترشيد تدفق الطاقة في أجزاء من الثانية، مما يحمي اللوحة الأم للحواسب من السخونة المفرطة اللحظية أثناء توليد البيانات الضخمة، ويمنع النزيف الحراري للدوائر الفيزيائية.

انفراجة إنتاجية عملية تخدم رواد الأعمال

تفتح هذه الميزات الذكية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع التجزئة وسوق الإلكترونيات في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن دمج بوابات الذكاء الاصطناعي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلبي متطلبات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يعتمدون على السوفت وير المستقر لإدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.