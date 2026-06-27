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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيطاليا تفتح تحقيقا مع مايكروسوفت بسبب “Microsoft 365”

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

تواجه شركة مايكروسوفت، ضغوطا تنظيمية جديدة في أوروبا، بعد أن فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقا بشأن مزاعم تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة مرتبطة بزيادة أسعار الاشتراك في خدمة Microsoft 365.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الجمعة، إن مايكروسوفت لم تبلغ المستهلكين بشكل كاف بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي Copilot وDesigner ضمن خدمة Microsoft 365، وهو ما ترتب عليه انتقال المشتركين تلقائيا إلى باقة أعلى تكلفة، ما لم يبادروا بإلغاء هذا التغيير بأنفسهم.

وأضافت أن المستهلكين لم يحصلوا على معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرار مستنير بشأن تجديد اشتراكاتهم، معتبرة أن هذه الممارسة قد تصنف على أنها سلوك تجاري عدواني، لأنها تحد بشكل غير مبرر من حرية المستهلكين في الاختيار.

اتهامات لمايكروسوفت بممارسات غير عادلة في تسعير الاشتراكات

 

وأشارت هيئة المنافسة الإيطالية AGCM، إلى أنها تراجع ممارسات شركتي مايكروسوفت أيرلندا ومايكروسوفت إيطاليا، بشأن التغييرات التي حدثت مؤخرا في اشتراكات Microsoft 365، والتي قد تعد ممارسة تجارية غير عادلة.

وأوضحت الهيئة أن محل القلق لا يتعلق بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل بمدى وضوح المعلومات المقدمة للمستخدمين بشأن إضافة أدوات مثل Copilot وDesigner، وما إذا كان ذلك قد أدى إلى زيادة تلقائية في قيمة الاشتراك دون إدراك كاف من العملاء.

مايكروسوفت

وبحسب الهيئة، فقد تم تقديم التغييرات بطريقة مجزأة وغير واضحة، لم توضح بشكل دقيق ما الذي يحصل عليه المشتركون مقابل السعر الأعلى، مشيرة إلى أن المستخدمين تم نقلهم تلقائيا إلى خطط أغلى مع إمكانية الانسحاب لمن لا يرغب بالدفع الإضافي.

وقالت الهيئة: إن هذا السلوك قد يخالف قواعد حماية المستهلك، إذ يبدو أن مايكروسوفت لم تقدم معلومات كافية تمكن العملاء من تقييم التغييرات واتخاذ قرار واع بشأن تجديد الاشتراك، مضيفة أن أسلوب عرض المعلومات قد يصنف أيضا كممارسة “عدوانية” لأنه يحد من حرية اختيار المستهلكين.

من جانبها، قالت مايكروسوفت في تصريح لصحيفة The Register، إنها ملتزمة بالامتثال لقوانين حماية المستهلك في إيطاليا، وستتعاون مع هيئة المنافسة خلال التحقيقات الأولية.

ويأتي هذا التطور في وقت توسع فيه مايكروسوفت دمج مساعدها الذكي Copilot في معظم منتجاتها، بما في ذلك Microsoft 365 ونظام ويندوز، مع تغييرات متزامنة في التسعير.

ويأتي التحقيق الإيطالي بعد أسابيع فقط من فتح هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA، تحقيقا استراتيجيا في قطاع برمجيات مايكروسوفت، يركز على قضايا المنافسة مثل سياسات الترخيص، والتجميع، والتوافق بين الأنظمة، مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات العمل.

مايكروسوفت Microsoft 365 إيطاليا

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