بسبب خطوبة فتاة.. القصة الكاملة لمشاجرة الأسلحة البيضاء والوقود في الإسكندرية

تحولت خلافات مرتبطة بخطبة فتاة إلى مشاجرة عنيفة في منطقة المنتزه بالإسكندرية، بعدما استعان طرفا الواقعة بالأسلحة البيضاء والعصي، فيما ظهر عدد من المشاركين في مقطع فيديو متداول وهم يحملون أسلحة بيضاء، بينما أخفى اثنان منهم وجهيهما بكمامات.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، وبالفحص والتحري أمكن تحديد أطراف الواقعة وضبطهم.



وتبين أن المشاجرة وقعت يوم 9 أغسطس بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بين طرف أول ضم أحد الأشخاص وفتاة، وطرف ثان ضم 5 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.



وأظهرت التحريات أن الخلاف بدأ بسبب مشادة بين أحد أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني، على خلفية خطبة الفتاة من الشاب، قبل أن تتطور الأمور سريعًا إلى مشاجرة وتعدٍ متبادل بالضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم جرى ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتضمنت 3 أسلحة بيضاء، وعصا خشبية، وزجاجة بنزين.



وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.