الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام زوجها بتكرار التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والإستيلاء على قائمة منقولات الزوجية الخاصة بها بالإسماعيلية.

بالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين الشاكية (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) والمشكو فى حقه "زوجها" (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) محرر بشأنها محضرين بتاريخى 28 مايو الماضى و 2 الجارى حول تعديه عليها بالضرب وتبديد المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية الخاصة بها، وبتاريخ 8/ الجارى تم إستدعاء الشاكية وبسؤالها أيدت ما سبق، وبإستدعاء زوجها وسؤاله نفى ما نسب إليه وإتهم زوجته بالتشهير به بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





