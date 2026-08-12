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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتوسيع التعاون وتدريب أئمة قطر

شيخ الأزهر يستقبل السفير القطري لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي
شيخ الأزهر يستقبل السفير القطري لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ودولة قطر.

وفي بداية اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بدولة قطر، مستذكرًا زياراته المتعددة إليها ونشاطه العلمي بها، مشيدًا بالأخلاق والطباع العربية الأصيلة التي يتميز بها الشعب القطري، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ دولة قطر، ويديم على شعبها نعمتي الأمن والاستقرار.

 

التعاون مع الجامعات القطرية

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لفتح آفاق جديدة للتعاون مع دولة قطر، من خلال المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لدراسة العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي عبر تبادل الأساتذة والباحثين، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات القطرية، فضلًا عن تدريب الأئمة والوعاظ القطريين بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن سعادته بلقاء فضيلة شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود في نشر صحيح الإسلام وتعزيز قيم الأخوة والتعايش الإيجابي، مؤكدًا ترحيب بلاده بتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والدعوية، ولا سيما في العلوم الشرعية والعربية، والاستفادة من خبرات الأزهر الشريف العريقة في هذه المجالات.

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