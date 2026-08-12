إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار جزئي بمنزل وقع اليوم الأربعاء بقرية بني محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية بني محمديات بمركز أبنوب، بانهيار منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب اللبن، ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدينة وتبين من المعاينة والفحص حدوث انهيار جزئي للمنزل من الداخل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من سكان المنزل، وهم: كريم ح. ع.، 19 عامًا، ونعمات ع. ع.، 35 عامًا، ويوسف ع. ع.، 16 عامًا، وإسراء ع. ع.، 22 عامًا، وشروق ح. ع.، 17 عامًا، بإصابات متنوعة تراوحت بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقلهم إلى مستشفى أبنوب المركزي وأمر اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتشكيل لجنة هندسية فنية من قبل مجلس مدينة مركز أبنوب، لفحص موقع الحادث والوقوف على ملابساته وأسباب انهيار المنزل، إلى جانب فحص المنازل المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.