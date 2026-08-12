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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. الكشف على 800 مواطن وصرف العلاج بالمجان في بني قرة

قافلة طبية بأسيوط
قافلة طبية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أهمية القوافل الطبية في إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرية بني قرة بمركز القوصية، شهدت إقبالًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو 800 مواطن من أهالي القرية والمناطق المحيطة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الحالات، إلى جانب صرف العلاج المناسب بالمجان للمستحقين، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة تأتي ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية بالقرى، مؤكدًا استمرار دعم القوافل الطبية التي تسهم في الاكتشاف المبكر للحالات المرضية وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مع توجيه الحالات التي تستدعي مزيدًا من الفحوصات أو التدخلات الطبية إلى الجهات الصحية المختصة.

وأضاف محافظ أسيوط أن القافلة نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية، وبمتابعة الدكتورة مروة حسانين، مدير إدارة القوافل العلاجية، والدكتور محمد هاشم محمد، مدير الإدارة الصحية الأولية ببني قرة، وبمشاركة الدكتور هيثم، مدير الوحدة الصحية ببني قرة، وحمادة صلاح، المسؤول عن القافلة الطبية بالقرية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تقديم خدمة طبية مجانية ومنتظمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين جودة الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة.

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