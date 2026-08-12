على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

شهدت منطقة المرج بالقاهرة واقعة مأساوية، راح ضحيتها الحاج ضياء درويش، شقيق أحد أعضاء مجلس النواب، بعدما أصيب بطلق ناري من سلاح كان بحوزته في واقعة تبين من التحريات أنها وقعت عن طريق الخطأ.

تفاصيل مقتل شقيق عضو مجلس النواب

وكشفت التفاصيل أن حفيدة المجني عليه، وهي طفلة صغيرة، تمكنت من الوصول إلى السلاح الناري أثناء وجودها برفقة جدها، وتعاملت معه دون إدراك لطبيعة خطورته، قبل أن تنطلق منه طلقة أصابت جدها، ليسقط مصابًا بإصابة أودت بحياته.

الأجهزة الأمنية تعاين الحادث

وعقب وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في إجراء الفحوص والمعاينات اللازمة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تم نقل جثمان الحاج ضياء درويش إلى مشرحة زينهم.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها، وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وبيان طبيعة الإصابة، مع استكمال التحريات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وبعد انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، شُيّع جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن بين أسرته وذويه.