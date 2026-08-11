الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026

يترقب الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص، موعد المولد النبوي2026 الذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر الإعلان رسمياً من مجلس الوزراء عن موعد إجازة المولد النبوي وذلك بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول لمعرفة يوم المولد النبوي سيوافق الأربعاء أم الخميس.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

وفقًا لقائمة العطلات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، يحل موعد المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا توافق، وفق الحسابات، شهر أغسطس 2026، على أن تكون ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس.

موعد المولد النبوي الشريف 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

ويظل هذا الموعد هو التاريخ الفلكي المتوقع للمناسبة، في حين يرتبط التأكيد الرسمي بموعد بداية شهر ربيع الأول، بعد استطلاع الهلال وإعلان النتيجة من الجهات المختصة.

كم يوم إجازة المولد النبوي 2026؟

ومن المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يومًا واحدًا، ما لم يصدر قرار رسمي بضم أيام أخرى إلى العطلة.

ويظل الموعد النهائي للإجازة مرتبطًا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة من عدمه.

وإذا تم ترحيل إجازة المولد النبوي2026 من الأربعاء إلى الخميس، فبذلك يحصل الموظفون بالقطاع الحكومي على عطلة 3 أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وكذلك بعض العاملين في القطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي2026 للقطاعين الحكومي والخاص

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي الخاص بموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 بعد التأكد من موعد المناسبة وفق الرؤية الشرعية.

وتشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنظم للعطلات الرسمية.

كما تعلن وزارة العمل الموعد الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية، مع مراعاة طبيعة العمل في بعض القطاعات التي تستمر في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلات.

ترحيل إجازة المولد النبوي2025

وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام، لكن من المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الى يوم الخميس وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بترحيل الإجازات، وهو ما سيعلنه مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وفي حال تطبيق قرار ترحيل الإجازات الرسمية، سيحصل الموظفين على إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 27 أغسطس 2026 بدلًا من الأربعاء.

موعد استطلاع رؤية هلال ربيع الأول

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، يوم الأربعاء القادم الموافق 29 صفر، 12 أغسطس 2026م.

ومن المقرّر أن تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس يوم الأربعاء القادم، لتحدّد أول أيام شهر ربيع الأول والذي يطلق عليه أيضًا شهر ربيع الأنور، شهر المولد النبوي الشريف على أرجح الأقوال.

المولد النبوي الشريف2026

ويحتفل المسلمون في مصر ومختلف أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، باعتبارها مناسبة دينية يستذكرون خلالها السيرة النبوية العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق.

وتشهد هذه المناسبة كل عام مظاهر احتفال دينية وشعبية مختلفة، إلى جانب إقامة الندوات والفعاليات الدينية التي تتناول السيرة النبوية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الأمور التي يجب الحرص عليها ففي الاحتفال بالمولد النبوي ثواب وأجر كبير ، ومن افضل الطرق للاحتفال بالمولد النبوي هو دليل على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58] كما أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به، وأكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

دعاء المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي فى ربيع الأنوار اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تشرحُ بِها صُدورنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تطهُرُ بِها قلوبنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تروحُ بِها أرواحنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تُزكّي بِها نُفوسنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تغفِرُ بِها ذُنوبنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تستُّرٍ بِها عُيوبنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تصلح بِها بالنا وأحوالنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تصلح بِها أبناءنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تضعُ بِها أوْزارنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تُثقِلُ بِها ميزاننا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تقضي بِها حاجاتنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تشفي بِها مريضنا.

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً ترحم بِها أمواتنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً ترد بِها الفتن عنا

اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً ترضينا بها وترضى بِها عنا

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تنجينا بها من الأهوال والآفات

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تفرج بها عنا الكُرُبات

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تقضى لنا بها الحاجات

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تطهرنا بها من السيئات ،

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً ترفعنا بها إلى أعلى الدرجات ،

• اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةً تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات فى الحياة وبعد الممات .