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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى المولد النبوي الشريف 2026؟.. الإفتاء تحدد موعده خلال 37 ساعة

متى المولد النبوي 2026
متى المولد النبوي 2026
أمل فوزي

لاشك أن متى موعد المولد النبوي 2026 ؟ يعد أكثر وأهم المواقيت التي يبحث عنها الكثيرون الآن ، وقد تفصلنا عن شهره - ربيع الأول - ساعات قليلة، حيث  نشهد اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر صفر الهجري وغدًا الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر هو يوم الرؤية وفيه ومن خلال استطلاع الهلال يمكن تحديد متى المولد النبوي 2026 ، والذي تكثر فيه الرحمات والنفحات والبركات، كما أنه يوم إجازة رسمية من العمل وبالتالي هو فرصة للراحة والود بين الأقارب والأصدقاء.

متى المولد النبوي 2026

تحدد دارُ الإفتاءِ المصريةُ، متى المولد النبوي 2026 في مصر؟، وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم غد الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، لتتبين ما إذا كان شهر مولد النبي - ربيع الأول الهجري- يبدأ الخميس أم الجمعة، ويحين مولد النبي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد مولد النبي الشريف 2026 م - 1448 هـ، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد المولد النبوي 2026 فلكيا

من المقرر أنه إذا وافقت الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية والتي أقرت أنه يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1446هـ، والموافق 24 من أغسطس الجاري 2026 م، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2026 ، وحتى مغرب اليوم التالي الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

ويحظى المولد النبوي الشريف باهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2026 ، الذي يوافق فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس 2026م الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ويجب علينا اتباع الرؤية الشرعية التي تصدرها الإفتاء في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لتحدد موعد المولد النبوي الشريف وغرة شهر ربيع الأول.

إجازة المولد النبوي 2026

تعد إجازة المولد النبوي 2026 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ضمن إجازات عام 2026 في مصر.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف 1448 هـ - 2026م ، فلكيا يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وقد يتم ترحيل الإجازة إلى الخميس  27 أغسطس 2026 م، في حال صدور قرار بذلك، وهو الإجراء الذي يتم تطبيقه أحيانًا مع العطلات التي توافق أيام عمل وسط الأسبوع، كما حدث مع إجازة ثورة 30 يونيو التي تم نقلها إلى الخميس 2 يوليو بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبذلك، فإن الأربعاء 26 أغسطس 2026 هو الموعد الفلكي المتوقع لذكرى المولد النبوي الشريف، بينما يظل تحديد يوم الإجازة الرسمي، وما إذا كانت ستُرحل إلى الخميس، مرتبطًا بالقرار الحكومي الذي سيصدر في هذا الشأن.

وتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص، فيحصل الموظفون على 3 أيام متتالية، أما أولئك الذين لا يحصلون على عطلة يوم السبت، فتكون إجازة المولد النبوي 2026 بالنسبة لهم يومي الخميس والجمعة فقط.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة قرارًا رسميًا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد يوم الإجازة، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية ويُعمم على جميع الجهات المعنية قبل موعد الإجازة بأيام قليلة، وهو ما يُعزز من التزام المؤسسات بتنظيم جداول العمل والإجازات وفقًا للقرار الرسمي.

ذكرى المولد النبوي

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان فى شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور].

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول، اختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول.

ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

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