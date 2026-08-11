عودة الهدوء.. الأمن السوري يعلن انتهاء العمليات في مدينة عين العرب-كوباني

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب-كوباني، بعد استكمال انتشار قوات الأمن وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة.

وقالت القيادة إن دخول قوى الأمن الداخلي إلى عين العرب-كوباني جاء بهدف منع وقوع أي حالة من الفوضى والحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب حماية الأهالي وتأمين المؤسسات والمرافق العامة.

وأضافت أن 19 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال أداء مهامهم، فيما ألقي القبض على 7 أشخاص قالت إنهم من المتسببين بالأحداث، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

و يأتي ذلك بعد أن قام عدد من الأفراد الخارجين عن القانون بالاعتداء على مبنى إدارة منطقة عين العرب (كوباني).

و و عززت قوات الأمن الداخلي انتشارها لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.