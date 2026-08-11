متى توزع الملائكة الأرزاق كل يوم؟.. اعرف وقته واحذر 5 أخطاء تجلب الفقر

لعل السؤال عن متى توزع الملائكة الأرزاق كل يوم؟ يثير فضول الكثيرين، فالمسألة تتعلق بالرزق وهو أهم الحاجات الإنسانية التي لا ينقطع العبد عن طلبه والسعي إليه طوال حياته وبكافة صوره ، ومن ثم تنبع أهمية البحث عن ومعرفة متى توزع الملائكة الأرزاق كل يوم ؟، لاغتنام هذا الوقت وعدم تفويته وحتى لا تكون الخسارة كبيرة .

متى توزع الملائكة الأرزاق

ورد عن مسألة متى توزع الملائكة الأرزاق ؟، أن هذا شيء لا نعرف له أصلًا، الموزع للأرزاق هو الله وحده ، هو الرزاق ذو القوة المتين -جل وعلا-، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، ما هو بعد صلاة الفجر فقط، بل هو يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره -جل وعلا- وتقديره ، وما أمر به من الأسباب، ودعا إليه من الأعمال .

ولا نعلم حرجًا في النوم بعد صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله، ويذكر الله هذا أفضل، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله تعالى ، فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله، أو يدرس العلم، أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه، وتنفع المسلمين هذا أحسن من النوم.

وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج فيه لو نام بعد صلاة الفجر، لا حرج، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس، ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن، أو في أعمال نافعة تنفعه: في حرثه في فلاحته في مصنعه، هذا طيب، ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس.

ويروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس، تقرأ بعد الفجر فإذا طلعت الشمس استراحت، يروى عنها -رضي الله عنها- ذلك، وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأتي للنوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس، ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.

الأرزاق توزع بعد الفجر

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن وقت بعد الفجر ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي .

وتابع " عثمان" : أما عن توزيع الأرزاق بعد الفجر، فهذا شيء لا أصل له، فالله سبحانه هو وحده الذي يوزع الأرزاق ، لأنه الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، والله تعالى يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، وعن توزيع الأرزاق بعد الفجر فقط، فهذا ليس صحيحًا لأن الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال.

وورد أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهةالنوم بعد صلاة الفجر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور.

وروى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي.

وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح» .

و قد رُوي في حديث ضعيف، رواه البيهقي في شعب الإيمان عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبِّحَةٌ، فَحَرَّكَنِي بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، قَوْمِي اشْهَدِي رِزْقَ رَبِّكِ، وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. قال السيوطي - رحمه الله- في جامع الأحاديث: البيهقي في شعب الإيمان وضعفه، عن فاطمة، وعلي، و لم نطلع على حديث صحيح في ذلك.

