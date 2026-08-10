قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 5 مناطق وضعفه في منطقاتين.

سبب انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يأتي نظرا لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تحويل وربط على خطوط مياه محطة كفر العلو والخاصة بتوسعات محطة مياه كفر العلو الجديدة.

مناطق قطع المياه

الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (عرب راشد القديمة والجديدة - كفر العلو - مفكو - عزبة عنان - العزبة القبلية ) وضعفها بمناطق (غرب حلوان وشارع رياض).

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الاربعاء الموافق ١٢-٨-٢٠٢٦ وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم ولمدة ٤ ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.