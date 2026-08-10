رسالة غامضة ومقتل أسرة بأكملها.. القصة الكاملة وراء جريمة التجمع الخامس

شهدت منطقة النرجس بالتجمع الخامس في القاهرة جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها أسرة مكونة من الأب والأم وابنتيهما، في واقعة كشفت التحقيقات الأولية أن خلافات مالية كانت وراءها، قبل أن يلجأ المتهم إلى حيلة لاستدراج باقي أفراد الأسرة إلى المكان الذي انتهت فيه حياتهم.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة لجمع الأدلة وكشف ملابسات الجريمة.

ومع استمرار التحريات، تبين أن الضحايا أسرة واحدة، وأن الأب عُثر على جثمانه مصابًا بطلق ناري، فيما عُثر على زوجته وابنتيه داخل السيارة وقد فارقن الحياة إثر إصابتهن بطلقات نارية.

خلافات مالية وراء جريمة التجمع الخامس

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات مالية سابقة بين رب الأسرة والمتهم، على خلفية معاملات وشراكة مالية بينهما، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم قتل الأب أولًا وأخفى جثمانه، قبل أن يبدأ في تنفيذ مخططه لاستدراج باقي أفراد الأسرة.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، لم تتجه الزوجة وابنتاها إلى المكان وهي تعلم أنهن في طريقهن إلى مواجهة خطر، إذ أوهمهن المتهم بأن رب الأسرة تعرض لحادث سير ويحتاج إلى مساعدتهن، ثم أرسل إليهن موقعًا جغرافيًا «لوكيشن» وطلب منهن التوجه إليه.

«لوكيشن» يقود الأم وابنتيها إلى الموت

تحركت الأم وابنتاها إلى الموقع المحدد، بعدما اعتقدن أن الزوج والأب تعرض لحادث ويحتاج إلى المساعدة، إلا أن وصولهن إلى المكان كان بداية الفصل الأخير من الجريمة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن المتهم استدرج الضحايا بهذه الطريقة بعد إخفاء جثمان الأب، قبل أن تنتهي الواقعة بالعثور على الأم وابنتيها داخل السيارة مصابات بطلقات نارية.

تحريات الأمن تكشف تفاصيل الواقعة

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفك جميع تفاصيل الجريمة، من خلال جمع الأدلة وفحص مسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بالأسرة، إلى جانب تحديد خط سير الضحايا والمتهم خلال الفترة التي سبقت اكتشاف الجثامين.

وفي الوقت نفسه، تواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها لكشف التسلسل الزمني للواقعة، وتحديد كيفية تنفيذ الجريمة والدافع الكامل وراء ارتكابها.

النيابة تفرغ كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، وتتبع خط سير السيارة التي كانت تستقلها الأم وابنتاها، بحثًا عن أي مشاهد أو تحركات يمكن أن تساعد في استكمال صورة الجريمة وتحديد ما جرى خلال الساعات الأخيرة من حياة الضحايا.

كما يجري فحص الأدلة الفنية التي جرى جمعها من موقع الحادث، إلى جانب الاستماع إلى الشهود، في محاولة للوصول إلى تفاصيل أكثر دقة بشأن طريقة تنفيذ الجريمة.

الطب الشرعي يكشف توقيت الوفاة

وانتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا الأربع، وبيان أسباب الوفاة والإصابات التي لحقت بكل منهم، إلى جانب تحديد التوقيت التقريبي للوفاة، بما يساعد جهات التحقيق في مطابقة النتائج الطبية مع باقي الأدلة والتحريات.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عن جيران للأسرة أنهم لم يلاحظوا وجود خلافات أو مشكلات مع أي أشخاص، مؤكدين أن الأسرة كانت تعيش بصورة طبيعية، ولم يسمعوا عن وجود نزاعات بينها وبين آخرين.

وتظل تفاصيل الدافع الكامل وراء الجريمة وكيفية تنفيذها رهن ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية والنيابة العامة فحص الأدلة وكاميرات المراقبة ونتائج الطب الشرعي للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة.