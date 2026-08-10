قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب: مضيق هرمز ورقة إيران الأقوى.. وطهران لن تتخلى عنها بسهولة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن التوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يزال يواجه تعقيدات كبيرة، رغم الحديث خلال الفترة الماضية عن قرب التوصل إلى تفاهمات بين إيران وسلطنة عمان، بدعم أمريكي وإمكانية فك الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وأوضح الكشكي، خلال استضافته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشهد الحالي تحكمه حسابات أمريكية معقدة، إلى جانب تشدد إيراني وضغوط إسرائيلية، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى إلى تحسين شروطه التفاوضية والحفاظ على أكبر قدر ممكن من أوراق القوة.

مضيق هرمز يتصدر حسابات التفاوض

وأشار رئيس تحرير الأهرام العربي إلى أن الأزمة الحالية تجاوزت حدود الصراع التقليدي بين الأطراف، وأصبحت ذات تأثيرات أوسع على شكل النظام العالمي، في ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل النظام الدولي وإمكانية انتقال العالم بصورة أكبر نحو نظام متعدد الأقطاب.

ولفت إلى أن إيران، رغم مواجهتها أزمات اقتصادية وضغوطًا داخلية وتعدد دوائر النفوذ وصنع القرار، تعمل على إعادة ترتيب أوراقها السياسية في التعامل مع الولايات المتحدة وملف التفاهمات.

وأضاف أن طهران ترى أنها نجحت في الصمود أمام الضغوط الأمريكية، رغم الخسائر التي تعرضت لها، موضحًا أنها انتقلت من الحسابات غير المعلنة إلى حسابات أكثر وضوحًا، مع تمسكها بمضيق هرمز باعتباره ورقة قوة استراتيجية.

وأكد أن أهمية المضيق لا تقتصر على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وإنما تمتد تداعياته إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة، وهو ما يمنح طهران ورقة ضغط مؤثرة في أي مفاوضات مقبلة.

حسابات ترامب الداخلية

وفي المقابل، أوضح الكشكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه حسابات داخلية معقدة في التعامل مع الأزمة، خاصة مع المخاوف من تأثير استمرار الحرب على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى وجود اختلافات داخل دوائر قريبة من الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع التصعيد، لافتًا إلى اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وما يصاحبها من متابعة لاستطلاعات الرأي.

وأضاف أن هذه العوامل قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة حساباتها بشأن إمكانية توسيع نطاق الحرب، في ظل التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لأي تصعيد جديد.

إيران تتمسك بورقة هرمز

وشدد جمال الكشكي على أن إيران تعتبر مضيق هرمز ورقة تفاوضية أساسية لتحقيق عدد من أهدافها، وفي مقدمتها التفاوض حول الملف النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتحسين علاقاتها مع الأسواق والبنوك العالمية.

وأكد أن التخلي عن ورقة مضيق هرمز يعني، من وجهة النظر الإيرانية، فقدان جزء كبير من أوراق القوة على طاولة المفاوضات، ولذلك تحرص طهران على الحفاظ عليها وإظهار قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط وعدم التراجع بسهولة.

وأوضح أن مستقبل حركة الملاحة في المضيق سيظل مرتبطًا بمسار المفاوضات بين الأطراف، ومدى قدرة كل طرف على تحقيق توازن بين مطالبه السياسية وحساباته الاقتصادية والاستراتيجية.

مضيق هرمز ضغوط إسرائيلية هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد