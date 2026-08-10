التفاصيل الكاملة لضبط طائر "فلامنجو" داخل كافيتريا بكورنيش الإسكندرية

تمكنت الأجهزة المختصة بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة من ضبط طائر «فلامنجو» داخل إحدى الكافيتريات المطلة على كورنيش الإسكندرية، وذلك خلال حملة ميدانية استهدفت عددًا من المنشآت على الكورنيش، تنفيذًا للإجراءات الخاصة بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عقب ورود بلاغ إلى قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، يفيد بحيازة إحدى الكافيتريات لطائر فلامنجو، وعلى الفور جرى تشكيل فريق ميداني مشترك من محمية العميد وقطاع شئون الفروع الإقليمية بالإسكندرية، للانتقال إلى موقع البلاغ وفحص الواقعة على الطبيعة.

وبإجراء المعاينة، تبين وجود الطائر محتجزًا داخل الكافيتريا، ليتم التحفظ عليه بمعرفة الفريق المختص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تعرض الكائنات البرية للخطر أو تخالف القوانين والضوابط المنظمة لحمايتها.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف أعمال الرصد والمتابعة والحملات الميدانية، والتنسيق بين قطاعات الوزارة وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية، بما يساهم في حماية الأنواع البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

كما تم نقل طائر الفلامنجو إلى محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لتوفير الرعاية اللازمة له ومساعدته على استعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية، تمهيدًا لإطلاقه، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة وبناءً على قرار النيابة العامة.