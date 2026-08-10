قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لضبط طائر "فلامنجو" داخل كافيتريا بكورنيش الإسكندرية

طائر فلامنجو
طائر فلامنجو
أحمد بسيوني

تمكنت الأجهزة المختصة بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة من ضبط طائر «فلامنجو» داخل إحدى الكافيتريات المطلة على كورنيش الإسكندرية، وذلك خلال حملة ميدانية استهدفت عددًا من المنشآت على الكورنيش، تنفيذًا للإجراءات الخاصة بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عقب ورود بلاغ إلى قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، يفيد بحيازة إحدى الكافيتريات لطائر فلامنجو، وعلى الفور جرى تشكيل فريق ميداني مشترك من محمية العميد وقطاع شئون الفروع الإقليمية بالإسكندرية، للانتقال إلى موقع البلاغ وفحص الواقعة على الطبيعة.

وبإجراء المعاينة، تبين وجود الطائر محتجزًا داخل الكافيتريا، ليتم التحفظ عليه بمعرفة الفريق المختص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تعرض الكائنات البرية للخطر أو تخالف القوانين والضوابط المنظمة لحمايتها.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف أعمال الرصد والمتابعة والحملات الميدانية، والتنسيق بين قطاعات الوزارة وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية، بما يساهم في حماية الأنواع البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

كما تم نقل طائر الفلامنجو إلى محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لتوفير الرعاية اللازمة له ومساعدته على استعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية، تمهيدًا لإطلاقه، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة وبناءً على قرار النيابة العامة.

الإسكندرية فلامنجو كافيتريا كورنيش ضبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد