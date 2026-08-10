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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تُدخل تكنولوجيا منظمات ضربات القلب اللاسلكية ضمن خدماتها التخصصية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عملية زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي (Leadless Pacemaker)، في خطوة تعكس التطور المتواصل في خدمات القلب والقلب التداخلي، وتؤكد جاهزية منشآت الهيئة لتقديم تقنيات علاجية متقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الهيئة أن توطين التقنيات الطبية المتقدمة داخل منشآتها يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير الخدمات التخصصية، وتعزيز قدرتها على تقديم أحدث سبل العلاج، بما يدعم استدامة الخدمات الطبية المتقدمة وإتاحتها بالقرب من محل إقامة المواطنين، ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

توطين أحدث التقنيات الطبية داخل منظومة الرعاية الصحية

وأشارت الهيئة إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين أحدث التقنيات الطبية داخل منظومة الرعاية الصحية، وتعظيم الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي، بما يضمن مواكبة أحدث المعايير والممارسات الطبية العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتصل تكلفة جهاز منظم ضربات القلب اللاسلكي المستخدم في الإجراء إلى نحو 750 ألف جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس قدرة المنظومة على إتاحة تقنيات علاجية متقدمة ذات تكلفة مرتفعة، وفق الاحتياجات الطبية للمنتفعين.

وأكدت الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لنجاح جهود توطين التكنولوجيا الطبية، إذ يتكامل توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة مع امتلاك كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة وقادرة على تشغيلها بكفاءة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التخصصية المتقدمة داخل منشآت الهيئة.

وثمّنت الهيئة جهود جميع الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية المشاركة في نجاح الإجراء، مؤكدة أن ما تحقق يعكس التكامل بين مختلف عناصر المنظومة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وشارك في إجراء الحالة الفريق الطبي، الذي ضم  الدكتور أحمد تاج الدين عبداللاه، أستاذ القلب واستشاري القلب التداخلي ومنظمات القلب الصناعية، والأستاذ الدكتور محمد المغاوري، استشاري كهربية القلب وخبير زراعة منظمات ضربات القلب، والدكتور محمد سليمان، استشاري القلب التداخلي ورئيس القسم، والدكتورة آية داوود، استشاري القلب، والدكتور محمد حامد، أخصائي القلب، والدكتور علاء سليم، أخصائي القلب.

كما شارك من فريق التمريض والفنيين الأستاذة حنان حمودة، مشرفة وحدة القسطرة، ومحمد جمال، و إسلام محمد، ومحمد صلاح، من فريق التمريض، وهبة أحمد، فني قسطرة، وذلك تحت إشراف الدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبمتابعة الدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضحت الهيئة أن منظم ضربات القلب اللاسلكي (Leadless Pacemaker) يُعد من التقنيات الحديثة المستخدمة لعلاج بعض اضطرابات نظم القلب، ويتميز بصغر حجمه وإمكانية زراعته مباشرة داخل البطين الأيمن باستخدام قسطرة عبر الوريد الفخذي، دون الحاجة إلى جيب جراحي أسفل الجلد أو أسلاك توصيل تمتد إلى عضلة القلب.

وأضافت أن هذه التقنية قد تساهم، لدى المرضى المناسبين وفق التقييم الطبي، في تقليل بعض المضاعفات المرتبطة بالمنظمات التقليدية، كما تدعم تقديم علاج أكثر تطورًا لبعض حالات اضطرابات نظم القلب، مع اختيار المرضى وفق التقييم الإكلينيكي والإرشادات الطبية والعلمية المعتمدة.

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