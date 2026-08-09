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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق رشيد: منظومة الرعاية الصحية تطور خدمات علاج أمراض القلب وتوفر أحدث تقنيات القسطرة

أمراض القلب
أمراض القلب
رحمة سمير

أكد الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم قسطرة القلب بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن أمراض القلب والشرايين تمثل أحد أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم وفي مصر، مشيرًا إلى أن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، وهو ما يجعل تطوير خدمات التشخيص والعلاج والوقاية من أهم أولويات المنظومة الصحية.

وأوضح رشيد خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن أمراض القلب متعددة، وتشمل أمراض الشرايين التاجية، وأمراض الصمامات، والعيوب الخلقية والهيكلية في عضلة القلب، وهو ما يتطلب توفير تقنيات متطورة للتشخيص والعلاج.

تطوير خدمات القلب منذ انطلاق المنظومة

وأشار رئيس قسم قسطرة القلب إلى أن هيئة الرعاية الصحية حرصت منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019 على تطوير خدمات علاج أمراض القلب والشرايين، بما يواكب أحدث التطورات الطبية العالمية.

وأضاف أن تطبيق المنظومة في محافظات القناة وجنوب سيناء ومحافظات الصعيد تطلب توفير إمكانات وتجهيزات متطورة، خاصة أن خدمات القلب والقسطرة من الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة، إلى جانب الحاجة إلى تدريب الفرق الطبية على أحدث التقنيات.

وأكد رشيد أن تطوير الخدمة لم يقتصر على الأطباء، بل شمل تدريب فرق طبية متكاملة تضم أطباء القسطرة التداخلية، وأطباء الموجات الصوتية على القلب، والتخدير، وجراحة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين، لضمان تقديم الخدمة بصورة متكاملة.

علاج الأزمات القلبية على مدار الساعة

وأوضح أن أحد أهم الملفات التي ركزت عليها المنظومة هو التعامل السريع مع الأزمات القلبية الحادة، خاصة للمرضى الموجودين في المحافظات البعيدة عن القاهرة.

وأشار إلى أن حالات الأزمات القلبية تحتاج إلى تدخل سريع لتقليل مضاعفاتها وخطر الوفاة، لذلك جرى العمل على توفير فرق طبية جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

أحدث تقنيات علاج الشرايين المعقدة

ولفت رشيد إلى أن المنظومة نجحت خلال السنوات الماضية في إدخال تقنيات متقدمة لعلاج الحالات المعقدة من أمراض الشرايين التاجية، ومنها حالات الانسدادات المزمنة والتكلسات الشديدة داخل الشرايين.

وأوضح أن ترسب الكوليسترول داخل جدار الشريان قد يصاحبه ترسب للكالسيوم، ما يؤدي إلى زيادة صلابة الشريان وصعوبة التعامل مع الانسداد باستخدام التقنيات التقليدية.

وأشار إلى إدخال تقنية القسطرة الدوارة «الشنيور الطبي» داخل هيئة الرعاية الصحية، والتي تستخدم في التعامل مع التكلسات الشديدة داخل الشرايين من خلال إزالة أو تفتيت الترسبات التي يصعب التعامل معها باستخدام البالونات التقليدية.

وأضاف أن هذه التقنيات تمثل تطورًا مهمًا في علاج الحالات التي كانت تحتاج في السابق إلى تدخل جراحي في بعض الحالات.

تقنيات حديثة لفتح الشرايين المغلقة

وتابع رئيس قسم قسطرة القلب أن من بين الحالات المعقدة أيضًا الانسدادات التامة المزمنة للشرايين التاجية، موضحًا أن التطور في تقنيات القسطرة أتاح استخدام أسلاك وقساطر دقيقة للغاية للوصول إلى الشرايين المغلقة وفتحها، بما يتيح علاج عدد من الحالات المعقدة بالقسطرة بدلًا من اللجوء إلى الجراحة في الحالات التي تكون القسطرة مناسبة لها.

 

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