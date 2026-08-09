ضبط المتهم بسرقة شقة مدير إحدى الشركات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بسرقة شقة مدير ادارى إحدى الشركات بمنطقة أول شبرا الخيمة.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مدير ادارى إحدى الشركات، والمقيم بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة، بتعرض شقته للسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة،

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد المتهم عن المسروقات التي استولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات