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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«100 يوم صحة» تواصل تقديم خدماتها المجانية للمواطنين بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خطة عمل الفرق المتحركة ضمن فعاليات حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة، خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، والوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف المناطق والتجمعات السكنية بالمحافظة.

وتشمل خطة الفرق المتحركة عددًا من مراكز المحافظة، حيث تتمركز الفرق في مستشفى الخارجة التخصصي وحديقة السلام بمدينة الخارجة، والإدارة الزراعية وطريق المشي بموط بالداخلة، ومركز شباب تنيدة ومسجد تنيدة الكبير ببلاط، ومركز شباب باريس ومنطقة المثلث بباريس، والوحدة المحلية لقرى الكفاح ومركز شباب الفتح بالفرافرة.

وتعمل الفرق خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، والفترة المسائية من 5 مساءً حتى 11 مساءً، ودعت المحافظة المواطنين إلى التوجه إلى أقرب نقطة تمركز للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها المبادرات الرئاسية، في إطار الحرص على تعزيز الرعاية الصحية والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مليون صحة

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