وزارة الرياضة: اتحاد الكرة لم يطلب استضافة أمم إفريقيا 2028 حتى الآن

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بوزارة الشباب والرياضة، ان اتحاد الكرة لم يطلب حتى استضافة بطولة كأس امم أفريقيا 2028

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: ، اتحاد الكرة لم يطلب خطاب استضافة كأس امم أفريقيا 2028 حتى الآن، وما حدث في هذا الملف خلال اجتماع وزير الرياضة مع هاني ابو ريدة هو التأكيد على جاهزية مصر لاستضافة امم أفريقيا 2028

وتابع: اتحاد الكرة سيحصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة بجاهزية مصر من بنية تحتية وملاعب لاستضافة امم أفريقيا 2028

واضاف: اتحاد الكرة حصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة باستضافة كأس امم أفريقيا تحت 23 عامًا، وجاهزين من كافة النواحي

وواصل: تنظيم امم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا كان ناجح للغاية وكان هناك استجابة فورية لاستضافة امم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا، وكل الاستادات جاهزة لاستضافة المباريات