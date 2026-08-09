قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معلومات تغير المناخ: تراجع الإجهاد الحراري خلال شهر مسرى يفيد المحاصيل الجديدة والمتأخرة

الخضروات
الخضروات
عادل نصار

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن شهر «مسرى» بدأ اليوم ويستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، موضحًا أن شهري «مسرى» و«أبيب» من الشهور القبطية المصرية القديمة المرتبطة بالزراعة، واستطاع المصريون ربطها بشكل كبير بحالة الطقس، رغم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن شهر «أبيب» الذي انتهى يُعد أكثر شهور السنة حرارة، مشيرًا إلى أن الحرارة المرتفعة ما زالت موجودة خلال الفترة الحالية، لكن من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بينما ستزداد الرطوبة خلال شهر «مسرى»، وهو ما قد يزيد الإحساس بالحرارة قليلًا.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن قوة الإشعاع الشمسي والطاقة الحرارية التي يمكن أن تسبب مشكلات في الزراعة أو الصحة العامة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، رغم وصول درجات الحرارة إلى نحو 38 و39 درجة، مع انخفاضها قليلًا في الصعيد.

وأشار إلى أن بقايا القبة الحرارية ما زالت موجودة على مناطق الدلتا والوجه البحري، موضحًا أن درجات الحرارة في الدلتا والوجه البحري والقاهرة أصبحت أعلى من درجات الحرارة في المنيا وأسيوط وبني سويف، وهو ما يخالف التدرج الجغرافي المعتاد في مصر، بسبب استمرار وجود القبة الحرارية على مناطق الدلتا والوجه البحري.

ولفت الدكتور محمد علي فهيم، إلى أنه من المتوقع خلال الفترات المقبلة حدوث بعض هبات الرياح القوية نسبيًا، إلا أنها ستكون رياحًا شمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء في نهاية اليوم، موضحًا أن الأجواء ستصبح أكثر لطفًا مع حلول المساء، وهو ما يقلل من الإحساس بالحرارة ليلًا.

وتابع، أن انخفاض الحرارة سيتيح للمحاصيل الزراعية الاستفادة من تراجع الإجهاد الحراري، خاصة المحاصيل الجديدة التي لا تزال في مراحل الزراعة، مثل الطماطم والباذنجان والفلفل، إلى جانب العروة الجديدة من محاصيل أخرى، وكذلك الفاكهة المتأخرة مثل المانجا والرمان والتمور، والزيتون في مراحله الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المحاصيل لن تتأثر بالحرارة بشكل كبير كما حدث خلال السنوات الماضية.
 

تغيير المناخ معلومات تغيير المناخ الخضروات المحاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

الفتاة

إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد