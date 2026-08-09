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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل ترفع إنفاقها العسكري لمستوى قياسي.. مليار شيكل جديد للجيش

ذخيرة إسرائيلية
ذخيرة إسرائيلية
فرناس حفظي

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحويل مليار شيكل بشكل عاجل إلى منظومة الدفاع، بهدف تمويل شراء أسلحة وإعادة تسليح الجيش الإسرائيلي، في ظل ما وصفته الحكومة بـ«حالة الطوارئ» التي تمر بها البلاد.

وكانت اللجنة الوزارية للمشتريات قد وافقت على القرار الخميس الماضي، قبل أن تصادق عليه الحكومة خلال جلسة اليوم.

850 مليون شيكل من أموال مصنع إنتل

وبحسب القرار، سيتم تمويل الجزء الأكبر من المبلغ، بقيمة 850 مليون شيكل، من ميزانية كانت مخصصة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتعزيز فرص العمل، وكان من المقرر أن تُمنح لشركة «إنتل» لدعم مشروع بناء مصنع في جنوب إسرائيل.

إلا أن الشركة جمّدت في الوقت الراهن خطط بناء المصنع، ما دفع الحكومة إلى إعادة توجيه الأموال نحو الجيش.

أما الـ150 مليون شيكل المتبقية، فسيتم توفيرها من بنود وقرارات في الميزانية سبق إقرارها، لكنها لم تُنفذ خلال العام الجاري.

ومن المقرر استخدام المبلغ بالكامل في إعادة تسليح الجيش الإسرائيلي بشكل عاجل، دون الكشف عن تفاصيل الأسلحة والمعدات التي سيتم شراؤها، بدعوى أن المعلومات غير مصرح بنشرها.

ميزانية الدفاع ترتفع إلى مستوى قياسي

ويرفع القرار إجمالي ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى نحو 184 مليار شيكل، في مستوى قياسي جديد.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه زيادة الإضافات المخصصة لتعزيز ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل بمقدار 50 مليار شيكل إضافية، لترتفع قيمة الزيادة المخطط لها من 350 إلى 400 مليار شيكل.

وأثار إعلان نتنياهو اعتراضات داخل وزارة المالية، خصوصًا أنه صدر من دون تشاور مسبق مع كبار مسؤولي الوزارة أو بنك إسرائيل.

وحذر مسؤولون في وزارة المالية من أن تنفيذ الزيادة المقترحة قد يتطلب رفع الضرائب وتقليص موازنات الوزارات المدنية لتوفير التمويل اللازم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه إسرائيل زيادة الإنفاق العسكري، في ظل استمرار التوترات والصراعات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي حالة الطوارئ بنيامين نتنياهو إسرائيل

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