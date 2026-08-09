حريق هائل يُهدّد مجمع «BIG» في إسرائيل .. أضرار بملايين الشواقل ومخاوف من انهيار الأساسات

اندلع حريق هائل، أمس السبت، داخل موقع البناء الخاص بمجمع «BIG» التجاري في مدينة بيتاح تكفا الإسرائيلية، وسط مخاوف من تعرض أساسات المشروع وموقف السيارات لأضرار جسيمة قد تهدد سلامة المنشأة وتفرض تكاليف تصل إلى ملايين الشواقل.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُرجح أن يكون عطل كهربائي قد تسبب في اندلاع الحريق داخل لوحة كهرباء بالطابق السفلي من موقف السيارات، قبل أن تنتشر النيران بسرعة إلى أجزاء واسعة من الموقع بسبب وجود كميات من المواد القابلة للاشتعال.

النيران بدأت من موقف السيارات

ووفقًا لصحيفة «معاريف»، شكّلت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، بالتعاون مع شرطة بيتاح تكفا، فريقًا خاصًا للتحقيق في أسباب الحريق.

وتشير النتائج الأولية إلى أن بؤرة الحريق كانت في لوحة كهربائية بالطابق السفلي من موقف السيارات، قبل أن تمتد النيران إلى كامل الطابق، مستفيدة من وجود مواد قابلة للاشتعال، بينها أنابيب بلاستيكية وألواح خشبية مخزنة في المكان.

واستمر رجال الإطفاء في مواجهة الحريق لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

مخاوف على أساسات المشروع

ولا تقتصر تداعيات الحريق على الأضرار المادية المباشرة، إذ تثير ساعات الاحتراق الطويلة وارتفاع درجات الحرارة داخل الموقع مخاوف بشأن سلامة أساسات المبنى وأرضية موقف السيارات.

وتبلغ مساحة موقف السيارات الذي اندلع فيه الحريق نحو 2000 متر مربع، بينما تمتد المنطقة الإنشائية للمشروع إلى نحو 13 ألف متر مربع.

ومن المقرّر أن تخضع الأساسات والهيكل القائم لفحوص هندسية لتحديد حجم الأضرار، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إزالة أجزاء من الأساسات أو أرضية موقف السيارات، أو حتى هدمها وإعادة بنائها.

وفي حال تأكدت الحاجة إلى أعمال هدم وإعادة إنشاء، فقد تصل الخسائر إلى ملايين الشواقل.

دخان كثيف وصل إلى المناطق السكنية

وتسبب الحريق في تصاعد كميات كبيرة من الدخان، انتشرت في محيط الموقع ووصلت إلى الأبراج السكنية القريبة في حي «نيفيه غان»، ما دفع فرق الإطفاء إلى تنفيذ عمليات مراقبة بيئية بالتزامن مع جهود السيطرة على النيران.

وقال نائب قائد المنطقة الوسطى في إدارة الإطفاء والإنقاذ، الضابط إيال أوزمان، إن فرق الإطفاء عملت لساعات طويلة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، مشيرًا إلى أن حجم المنطقة واتساعها جعلا التعامل مع الحادث أكثر تعقيدًا.

وأوضح أن الفرق نفذت مهمتين متوازيتين، تمثلتا في إخماد النيران ومنع انتشارها، إلى جانب مراقبة الآثار البيئية الناتجة عن الدخان ومنتجات الاحتراق.

مصير المجمع لم يُحسم بعد

ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تقييم الأضرار خلال الفترة المقبلة، من خلال فحوص هندسية تجريها جهات متخصصة نيابة عن الشركة المنفذة، بالتنسيق مع بلدية بيتاح تكفا.

وستحدد نتائج الفحوص ما إذا كان المشروع قادرًا على استكمال أعمال البناء في وضعه الحالي، أم أن الأضرار التي لحقت بالأساسات وموقف السيارات ستفرض أعمال هدم وإعادة بناء واسعة.

وبذلك، لا يزال مصير مشروع مجمع «BIG» في بيتاح تكفا غير محسوم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤولية النهائية عن الحريق والتأكد من السبب الذي أدى إلى اندلاعه.