لبنان يتمسك بالمفاوضات مع إسرائيل ويحذر من سيناريو كارثي

صرح مصدر سياسي لبناني لصحيفة "نداء الوطن" بأنه خلافاً للتقارير والمنشورات المختلفة، فإن لبنان لا ينوي مقاطعة المفاوضات مع إسرائيل، وأنه مصمم على مواصلة المسار المباشر حتى النهاية، لأن البديل الوحيد هو سيناريو كارثي للبلاد ومواطنيها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر أن الجانب اللبناني متمسك بجميع المطالب والمواقف التي قدمها وفده في جولات المحادثات الأخيرة. وسيتم إبلاغ هذه المطالب إلى رئيس لجنة تنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت، حيث سيناقشون إرساء وقف إطلاق النار وتفعيل المناطق التجريبية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي مُركز مرتفعات علي الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفررمان في جنوب لبنان، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، هجماته على عدة مناطق جنوبي لبنان، بين قصف مدفعي وتوغل جديد في بلدتين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في مناطق عدة، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "المدفعية الإسرائيلية المعادية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب صور بعدد من القذائف"، وذلك بعد سلسلة من الاستهدافات المماثلة، السبت، أصيبت خلالها عدة منازل بقذائف مدفعية.

و توغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، فيما توغلت قوة أخرى باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا.

وأكدت الوكالة اللبنانية الرسمية أن "طيران مسير للعدو الإسرائيلي حلق بشكل متواصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت".