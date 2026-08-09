تحذير من الشبورة والرياح.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 10 أغسطس إلى الجمعة 14 أغسطس 2026، ليشهد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة



أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



ونوهت الهيئة عن نشاط رياح أحياناً من يوم الأربعاء 12 أغسطس إلى يوم الجمعة 14 أغسطس على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تابعت أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى | الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 37 24

6 أكتوبر 37 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

بلطيم 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 36 21

كاترين 33 19

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 36 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 39 28

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى | الصغرى

مكة 42 33

المدينة 44 31

الرياض 46 32

المنامة 41 34

أبو ظبي 46 34

الدوحة 41 34

الكويت 47 31

دمشق 38 21

بيروت 31 27

عمان 33 21

القدس 31 22

غزة 32 25

بغداد 47 31

مسقط 32 30

صنعاء 28 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 25

تونس 36 24

الجزائر 34 27

الرباط 28 19

نواكشوط 33 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى | الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 35 27

نيودلهي 34 27

جاكرتا 33 24

بكين 33 19

كوالالمبور 34 26

طوكيو 34 25

أثينا 36 26

روما 37 23

باريس 34 18

مدريد 37 21

برلين 32 19

لندن 31 18

مونتريال 28 20

موسكو 23 12

نيويورك 32 23

واشنطن 34 23

أديس أبابا 20 13

