أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. استقرار نسبي في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن والبيض بصورة نسبية خلال تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وبورصة الدواجن الرسمية، وسط تفاوت في أسعار البيع للمستهلك بحسب المناطق والأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع بين 58 و59 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 69 و74 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 45 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 60 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو

تراوح سعر كيلو الدواجن الحمراء الساسو في البورصة بين 83 و84 جنيهًا، بينما تراوح سعرها في الأسواق بين 94 و99 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في الأسواق اليوم بين 105 و125 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن

تراوحت أسعار أجزاء الدواجن في الأسواق اليوم كالتالي:

البانيه: بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

بين 190 و220 جنيهًا للكيلو. صدور الدجاج: بين 200 و240 جنيهًا للكيلو.

بين 200 و240 جنيهًا للكيلو. أوراك الدجاج: بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

بين 70 و75 جنيهًا للكيلو. الدبابيس الطازجة: نحو 75 جنيهًا للكيلو.

نحو 75 جنيهًا للكيلو. الكبد والقوانص: نحو 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار كرتونة البيض

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 105 و120 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض بين 102 و117 جنيهًا في أسواق التجزئة.

أما البيض البلدي، فسجل نحو 111 جنيهًا للكرتونة بسعر الجملة، بينما يصل إلى المستهلك بنحو 126 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 15 جنيهًا.

15 جنيهًا. كتكوت أبيض قطعان: 4.5 جنيه.

4.5 جنيه. كتكوت ساسو: 6 جنيهات.

6 جنيهات. كتكوت ساسو بيور: 7 جنيهات.

7 جنيهات. كتكوت بلدي: 58 جنيهًا.

58 جنيهًا. كتكوت هجين: 5.5 جنيه.

5.5 جنيه. كتكوت جيل ثاني: 7 جنيهات.

7 جنيهات. بط فرنساوي: 58 جنيهًا.

58 جنيهًا. بط مسكوفي: 17 جنيهًا.

17 جنيهًا. بط بغال محلي: 58 جنيهًا.

وتختلف أسعار الدواجن والبيض من منطقة إلى أخرى بحسب تكاليف النقل وهوامش التجار وحركة العرض والطلب، فيما تظل الأسعار المعلنة بالبورصة والمصادر الرسمية مؤشرًا أساسيًا لحركة السوق خلال التعاملات اليومية.