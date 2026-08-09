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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمدة طرابزون: استقبال محمد صلاح كان استثنائيًا.. والمدينة بدأت تجني ثمار الصفقة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف أحمد متين جينتش، عمدة مدينة طرابزون التركية، عن حجم التأثير الذي أحدثه انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أن وصول قائد منتخب مصر أشعل حالة غير مسبوقة من الحماس داخل المدينة.

وأوضح عمدة طرابزون، خلال تصريحات لقناة «أون سبورت»، أن الجماهير التركية تعاملت مع وصول صلاح باعتباره حدثًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 ألف مشجع احتشدوا لاستقباله، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وقال جينتش إن ملعب طرابزون سبور شهد أيضًا حضورًا جماهيريًا كامل العدد، مؤكدًا أن حالة الحماس لم تقتصر على أنصار النادي، بل امتدت إلى جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء تركيا.

وأكد عمدة المدينة أن التعاقد مع صلاح يمثل واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ طرابزون سبور، موضحًا أن النادي سبق أن استقطب لاعبين مصريين بارزين، من بينهم أيمن عبد العزيز ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن صفقة صلاح تحمل طابعًا مختلفًا تمامًا.

وأضاف: «محمد صلاح أحد أكبر نجوم كرة القدم في العالم، والحالة التي تعيشها طرابزون منذ وصوله مختلفة بشكل كبير».

ولم يتوقف تأثير الصفقة عند الجانب الرياضي، إذ يرى جينتش أن وجود صلاح في المدينة يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من التقارب بين مصر وتركيا، باعتبار النجم المصري أحد أبرز رموز القوة الناعمة المصرية.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لسنوات طويلة، معتبرًا أن انتقال صلاح إلى طرابزون قد يسهم في تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة، من بينها السياحة والاستثمار، إلى جانب العلاقات السياسية.

وبحسب عمدة طرابزون، بدأت المدينة بالفعل في ملاحظة التأثير الاقتصادي والجماهيري للصفقة، مع زيادة الإقبال على الرحلات الجوية من القاهرة إلى طرابزون، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على قمصان محمد صلاح.

وأكد جينتش أن قمصان النجم المصري تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة بين الشباب، قائلًا إن جماهير المدينة تشعر بالفخر بارتداء قميص أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

وبذلك، يبدو أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور تجاوز حدود الملعب منذ أيامه الأولى، ليتحول إلى ظاهرة جماهيرية وسياحية وتسويقية بدأت المدينة التركية في الاستفادة من آثارها.

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