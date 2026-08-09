وظائف شاغرة بـ «مصلحة الري» عن طريق الندب والنقل.. التفاصيل والشروط

أعلنت الإدارة العامة للأمن بديوان عام مصلحة الري عن حاجتها لأفراد أمن للعمل بالمواقع الأمنية التابعة لها وذلك عن طريق الندب أو النقل من إدارات مصلحة الري المختلفة التى يوجد بها فائض أو الندب أو التقل أو الإعارة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة أو غيرها التابعة للجهاز الإداري للدولة أو من الوزارات الأخرى من المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.

وظائف مصلحة الري



وأوضحت الإدارة العامة للأمن بديوان عام مصلحة الري، أن تقدم الطلبات بمقر الإدارة العامة للأمن بالمصلحة الكائنة بشارع كورنيش النيل –الوراق-إمبابة-جيزة، وإجراء المقابلة الشخصية لهم وملئ نموذج الاستعلام الأمني للحصول على الموافقة الأمنية منهم.



وتشمل أوراق التقديم موافقة جهة العمل وبيان حالة وظيفية معتمد وصورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

