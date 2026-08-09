جوهر نبيل: نوسع شراكاتنا مع المؤسسات الوطنية لدعم الأبطال الرياضيين

التقي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع الأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الأنشطة الرياضية والشبابية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتعزيز الاستثمار الرياضي.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من المحاور المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الخدمات المقدمة بها، إلى جانب بحث آليات التعاون في دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً المساهمة في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم الأبطال الرياضيين، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للشباب.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الأبطال والموهوبين في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك saib يمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي في تنفيذ مبادرات تنموية ذات أثر مستدام.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة داعمة للشباب والرياضيين، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية والمنشآت، وإنما أيضاً عبر بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي، بما يعزز من فرص الاستثمار الرياضي، ويدعم برامج اكتشاف الموهوبين ورعاية الأبطال، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي بين الشباب، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.”

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترحب بكل المبادرات التي تسهم في خدمة الشباب والرياضة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تحقق قيمة مضافة حقيقية للشباب المصري، وتعزز من قدراتهم، وترفع من تنافسية الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه أكد الأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وحرصه على المساهمة في دعم قطاعي الشباب والرياضة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والمساهمة في إعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة الرياضية.

كما أعرب "نجيب" عن خالص تقديره للدور الهام الذى تقوم به الوزارة فى دعم وتمكين الشباب بما يسهم فى إعداد أجيال جديده تكون هى القاطرة التى تعتمد عليها مصر مستقبلاً، وكذلك الدور القوي فى دعم وتطوير الرياضة والإرتقاء بها من خلال دعم الأبطال ونشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع وأكتشاف المواهب في مختلف الألعاب في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن البنك يؤمن بأن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن، ولذلك نسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خاصة في مجالات توعية الشباب والشمول المالي وكذلك دعم الأبطال وتحفيزهم، وذلك في إطار أسلوب تعاون يضمن وجود منفعة متبادلة تمكن كلا الطرفين من تحقيق أهدافه وتدعم مستقبلاً واعد ومشرق للشباب المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ مبادرات وبرامج تخدم الشباب والرياضيين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.