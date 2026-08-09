هشام عطوة: دفعات جديدة من ابدأ حلمك قريبا.. والمشروع يستعد للانطلاق في الجامعات

ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم بمختلف محافظات مصر، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ مشروع "ابدأ حلمك"، أحد أبرز مشروعاتها لاكتشاف وتدريب المواهب الشابة على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل من أبناء الأقاليم والمحافظات.

ويستكمل المشروع حاليا فعاليات مرحلته الثالثة، التي تشمل محافظات الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء، من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق منهج تدريبي متكامل يسعى إلى بناء شخصية فنية قادرة على التعامل مع مختلف عناصر العرض المسرحي.

وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع "ابدأ حلمك" يمثل نموذجا مهما لجهود وزارة الثقافة في الوصول إلى الموهوبين في مختلف المحافظات، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في مختلف ربوع مصر ويحقق أهداف العدالة الثقافية. مؤكدا أن المشروع يحظى بدعم ورعاية من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بما يعكس اهتمام الوزارة باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وإتاحة الفرص أمامها للتعبير عن طاقاتها الإبداعية وتنميتها.

وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في طاقات الشباب واكتشاف مواهبهم ورعايتها يأتي في مقدمة أولويات العمل الثقافي، لما تمثله الفنون من قوة ناعمة تسهم في بناء الإنسان وتعزيز وعيه وانتمائه.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تشهد مواصلة العمل في المحافظات المستهدفة، مع الاستعداد خلال الفترة المقبلة لتخريج دفعات جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" قريبا، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف التوسع في نطاق تنفيذه ليصل إلى الجامعات المصرية، بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من الشباب، ويعزز التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

من جهته، قال المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع "ابدأ حلمك"، إن المشروع يقوم على رؤية فنية متكاملة تستهدف إعداد الممثل الشامل، من خلال تدريب المشاركين على مجموعة من العناصر الأساسية لفنون الأداء، تشمل التمثيل والإلقاء والغناء والرقص والدراما، بما يمنح المتدرب أدوات متعددة تساعده على التعبير والأداء والعمل ضمن منظومة العرض المسرحي.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يعتمد على نخبة من المدربين المتخصصين والأكاديميين وأصحاب الخبرات الفنية، موضحا أن اختيار المشاركين لا يتوقف عند امتلاك الموهبة، وإنما يستهدف أيضا العمل على تطويرها وصقلها من خلال التدريب المستمر والممارسة العملية، وصولا إلى تقديم عروض مسرحية تعكس ما اكتسبه المتدربون من مهارات خلال فترة المشروع.

ويأتي استكمال المرحلة الثالثة في ضوء النجاح الذي حققه المشروع خلال مراحله السابقة، والتي شملت المرحلة الأولى محافظات الفيوم وأسيوط والشرقية، بينما ضمت المرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، حيث أسهم المشروع في اكتشاف أعداد كبيرة من المواهب الشابة وإتاحة فرص حقيقية أمامها للتدريب والممارسة والوقوف على خشبة المسرح.

ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب، إذ انطلق بهدف الوصول إلى شباب المحافظات وإتاحة تدريب فني متخصص لهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفنون، وإتاحة الفرصة للمواهب الجديدة كي تتحول من طاقات كامنة إلى عناصر فاعلة في المشهد الثقافي والفني.