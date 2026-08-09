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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتخب ناشئات اليد يصنع التاريخ.. إنجاز عالمي وطموح لحصد البرونزية

ناشئات اليد
ناشئات اليد
البهى عمرو

في إنجاز جديد لكرة اليد المصرية، واصل منتخب مصر للناشئات كتابة التاريخ خلال منافسات البطولة العالمية، بعدما نجح في الوصول إلى المربع الذهبي، ليؤكد أن الاهتمام بقطاع الناشئات بدأ يؤتي ثماره، وأن هناك جيلًا جديدًا من اللاعبات يمتلك المقومات التي تؤهله لتمثيل المنتخب الأول والمنافسة على الساحة الدولية خلال السنوات المقبلة.

انتصارات قوية أمام عمالقة اللعبة

منتخب مصر للناشئات
منتخب ناشئات اليد 

أكد الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي أن ما حققته ناشئات مصر يمثل إنجازًا مهمًا لا يقتصر على المنتخب الحالي، وإنما يعكس تطور قاعدة اللعبة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عفيفي، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المنتخب خاض منافسات قوية أمام منتخبات صاحبة خبرات كبيرة، ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات، من بينها الفوز على منتخبات قوية مثل كوريا الجنوبية والدنمارك والصين.

منتخب مصر للناشئات
منتخب ناشئات اليد 

وأشار إلى أن المنتخب حقق أيضًا انتصارًا كبيرًا على منتخب فيجي بفارق وصل إلى 66 هدفًا، في واحدة من أبرز النتائج في تاريخ البطولة.

 ناشئات مصر

كرة اليد
منتخب ناشئات اليد 

وشدد عفيفي على أن أحد أهم عوامل نجاح المنتخب يتمثل في الروح الجماعية والانسجام بين اللاعبات والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب لا يعتمد على نجمة واحدة، وإنما على الأداء الجماعي، وهو ما يمنحه قوة إضافية أمام المنتخبات الكبرى.

وأكد أن هذا الانسجام ظهر بوضوح خلال مباريات البطولة، وساهم في قدرة اللاعبات على التعامل مع المواجهات القوية وتحقيق نتائج مميزة.

إشادة بالجهاز الفني

وتحدث عفيفي عن الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمد عبد الكريم، مؤكدًا أن طريقة العمل داخل المنتخب تعتمد على توزيع الأدوار والتكامل بين أعضاء الجهاز، سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، إلى جانب الاهتمام بالإعداد النفسي للاعبات.

كما أشاد بالمستوى الذي قدمته حارسات المرمى، خاصة جيداء وريـتاج، موضحًا أن حراسة المرمى كانت أحد مفاتيح الفوز أمام المنتخب الدنماركي، في ظل القوة البدنية وطول القامة والقدرة على التصويب من الخط الخلفي التي يتمتع بها المنافس.

خسارة إسبانيا بفارق هدف

من جانبها، أكدت عبير عقيل، رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، أن هدف المنتخب خلال المرحلة المقبلة هو حصد الميدالية البرونزية، مشيدة بالأداء القوي والبطولي للاعبات خلال مشوار البطولة.

وقالت خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن منتخب مصر خسر أمام إسبانيا بفارق هدف واحد بنتيجة 27-26، مؤكدة أن النتيجة لا تقلل من الأداء القوي الذي قدمته اللاعبات.

وأضافت أن الفريق أغلق صفحة الخسارة سريعًا وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة، قائلة: «بطلاتي وعدوني إننا هنلبس الميدالية البرونزية»، معربة عن ثقتها الكبيرة في قدرة اللاعبات على إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز جديد.

إنجاز تاريخي لمنتخب الناشئات

وأوضحت رئيسة البعثة أن وجود منتخب مصر ضمن أفضل أربعة منتخبات في العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا لمنتخبات الناشئات في مصر، مؤكدة أن اللاعبات يمثلن نواة حقيقية لمنتخب السيدات الأول خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن الاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية والآسيوية كان تجربة مهمة للاعبات، خاصة أنهن خضن منافسات قوية على المستوى الأفريقي قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

خطة لبناء جيل جديد للمنتخب الأول

وأكدت عبير عقيل أن الاتحاد المصري لكرة اليد لديه خطة لاستثمار هذا الجيل وتطويره ليكون نواة للمنتخب الأول، مشددة على ثقة الجهازين الفني والإداري في قدرات اللاعبات.

البرونزية هدف المرحلة المقبلة

وشدد محمد عفيفي على أن وصول منتخب الناشئات إلى نصف النهائي يجب ألا يكون مجرد إنجاز عابر، وإنما نقطة انطلاق لبناء جيل قوي قادر على مواصلة التطور خلال السنوات المقبلة.

وأكد أهمية استثمار النجاح الحالي وتطوير منظومة الناشئات بدلًا من التعامل معه باعتباره طفرة مؤقتة، موضحًا أن بناء قاعدة قوية في المراحل السنية يمثل الطريق الحقيقي لصناعة منتخبات أول قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المقبلة، وسط آمال كبيرة في أن تنجح ناشئات اليد في حصد الميدالية البرونزية، وتتوج مشوارها التاريخي بإنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

منتخب ناشئات اليد ناشئات اليد منتخب مصر البطولة العالمية كرة اليد المصرية

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