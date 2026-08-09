منتخب مصر للناشئات يُواجه الدنمارك اليوم لحصد برونزية كأس العالم لكرة اليد

يخوض منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره الدنماركي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 18 عامًا، المقامة حاليًا في رومانيا.

ويسعى المنتخب المصري إلى إنهاء مشواره في البطولة بالتتويج بالميدالية البرونزية، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق المنافسات، وكان قريبًا من الوصول إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر للناشئات قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 27-26، في مباراة نصف النهائي، التي شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، قبل أن تحسم إسبانيا اللقاء بفارق هدف واحد.

ورغم الخسارة، قدمت لاعبات المنتخب المصري أداءً قويًا طوال البطولة، ليصبح هدفهن الآن هو تعويض الإخفاق في التأهل للنهائي بالفوز على الدنمارك وحصد المركز الثالث.

وبدأ منتخب مصر للناشئات مشواره في كأس العالم بتحقيق الفوز على منتخب كرواتيا، وصيف بطولة أوروبا، قبل أن يواصل نتائجه المميزة بالتغلب على منتخب فرنسا، أحد أقوى المنتخبات على الساحة العالمية.

وحقق المنتخب المصري أكبر انتصار له في البطولة أمام منتخب فيجي، بعدما حسم المباراة بنتيجة كبيرة بلغت 83-17، ليؤكد قوته الهجومية وتفوقه الواضح.

وفي الدور الرئيسي، واصل منتخب مصر تألقه بعدما حقق الفوز على كوريا الجنوبية، ثم تغلب على الدنمارك، قبل أن ينجح في عبور منتخب الصين خلال الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

ويلتقي منتخب مصر للناشئات مع الدنمارك، اليوم الأحد 9 أغسطس، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 18 عامًا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات مصرية بتحقيق الفوز وإنهاء البطولة على منصة التتويج.

تنقل مباراة مصر والدنمارك في مواجهة تحديد المركز الثالث عبر قناة أون سبورت، مع تولي خالد خيري مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي أمام الدنمارك، وحسم الميدالية البرونزية، ليختتم مشاركته العالمية بإنجاز جديد لكرة اليد المصرية.