تكنولوجيا الأغذية يؤهل 90 طالبًا من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لسوق العمل

يواصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ برامجه التدريبية المتخصصة لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل في قطاع الصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عاطف عشيبة، مدير المعهد أنه تم استقبال 90 طالبًا وطالبة من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية للمشاركة في برنامج تدريبي مكثف يستمر عشرة أيام، بهدف إكساب الطلاب المهارات التطبيقية والخبرات العملية في مختلف مجالات الصناعات الغذائية.

أحدث تقنيات تصنيع الأغذية

وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف برسالة المعهد وأهدافه وأقسامه البحثية ودوره في دعم قطاع الصناعات الغذائية والمشروعات القومية الزراعية، إلى جانب التدريب العملي على أحدث تقنيات تصنيع الأغذية في مجالات الزيوت والدهون، واللحوم والأسماك، والألبان ومنتجاتها، والحاصلات البستانية، والمحاصيل الحقلية، والأغذية الخاصة والتغذية، والخبز والعجائن، وهندسة التصنيع، والتعبئة والتغليف.

وأضاف أن الطلاب يتلقون تدريبًا عمليًا على تحليل الأغذية وإجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية والحسية، واستخدام أحدث الأجهزة المعملية، فضلًا عن التعرف على أحدث أساليب حفظ الأغذية وإطالة عمرها التخزيني، بما يسهم في الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز جودة المنتجات الغذائية.

وأشار مدير المعهد إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا التدريب على تعظيم الاستفادة من مخلفات الصناعات الغذائية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، دعمًا لمفاهيم الاقتصاد الدائري والحفاظ على البيئة وزيادة العائد الاقتصادي.

وأضاف أن التدريب التطبيقي يأتي في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن جهود مركز البحوث الزراعية لتعزيز التدريب العملي وبناء قدرات الشباب، حيث يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة التدريب التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية بالممارسة العملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عشيبة أن هذه البرامج التدريبية تعكس الدور الوطني الذي يقوم به معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدام.