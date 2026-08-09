رئيس اليد: ناشئات مصر حققن إنجازا وإعجازا.. والبرونزية تتويج لمشوار تاريخي

أكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا حقق «إنجازًا وإعجازًا» خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، مشددًا على أن الفرصة لا تزال قائمة أمام حفيدات الفراعنة للوقوف على منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية.

وأوضح رئيس اتحاد كرة اليد أن الهدف الأهم من مشاركة منتخب الناشئات في بطولة العالم الحالية لا يقتصر على النتائج التي تحققت في البطولة، وإنما يتمثل في بناء جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات مع المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

وقال خالد فتحي إن الاتحاد يعمل من أجل مستقبل كرة اليد النسائية، ويستهدف المنافسة على مختلف البطولات والألقاب مستقبلًا، في ظل الرغبة في تأسيس قاعدة قوية من اللاعبات القادرات على تمثيل المنتخب الأول وتحقيق الإنجازات.

وتأتي تصريحات رئيس اتحاد كرة اليد في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام الدنمارك، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم، حيث تبحث ناشئات الفراعنة عن إنهاء مشوارهن التاريخي بالحصول على الميدالية البرونزية.

ناشئات مصر أمام فرصة التتويج

ويخوض منتخب مصر مباراة البرونزية أمام الدنمارك في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، حيث يتوج الفائز بالميدالية البرونزية مباشرة.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بعدما سبق للمنتخب المصري التفوق على الدنمارك خلال الدور الرئيسي من البطولة بنتيجة 23-22، وهو ما يمنح ناشئات الفراعنة أفضلية معنوية قبل تجدد المواجهة بين المنتخبين على منصة التتويج.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26 في الدور نصف النهائي، بينما تلقى المنتخب الدنماركي الهزيمة أمام مونتينيجرو بنتيجة 27-25، ليضرب المنتخبان موعدًا في مباراة تحديد المركز الثالث.

إنجاز تاريخي لناشئات مصر

وكتب منتخب مصر تاريخًا جديدًا خلال النسخة الحالية من بطولة العالم، بعدما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية.

وجاء تأهل ناشئات الفراعنة إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الصين بنتيجة 30-29 في الدور ربع النهائي، عقب مشوار قوي شهد تحقيق المنتخب العلامة الكاملة في دور المجموعات.

واستهل منتخب مصر مشواره بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم تغلب على فرنسا 29-24، قبل أن يحقق انتصارًا كاسحًا على فيجي بنتيجة 83-17.

وفي الدور الرئيسي، واصلت ناشئات مصر انتصاراتهن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، ثم الدنمارك 23-22، قبل أن يتجاوزن الصين في ربع النهائي.

ورغم خسارة نصف النهائي أمام إسبانيا بفارق هدف، لا تزال الفرصة متاحة أمام المنتخب المصري لإنهاء البطولة على منصة التتويج، وتحويل المشوار التاريخي إلى ميدالية عالمية تمنح هذا الجيل دفعة قوية نحو المستقبل.