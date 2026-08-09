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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب ناشئات اليد يواجه الدنمارك بحثًا عن برونزية تاريخية ببطولة العالم

ناشئات اليد
ناشئات اليد
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره الدنماركي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا.

وتقام مباراة مصر والدنمارك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يتوج الفائز مباشرة بالميدالية البرونزية في ختام مشوار المنتخبين بالبطولة العالمية.

وكان منتخب مصر قد حجز مكانه في مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارة مثيرة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 27-26، في الدور نصف النهائي، بعدما قدمت لاعبات الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

في المقابل، ودع منتخب الدنمارك المنافسات من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مونتينيجرو، ليضرب موعدًا مع مصر في مواجهة حسم الميدالية البرونزية.

وأكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب الناشئات حقق إنجازًا كبيرًا خلال مشاركته في بطولة العالم الحالية، مشددًا على أن الفرصة ما زالت قائمة أمام الفريق للعودة إلى القاهرة بميدالية تاريخية.

وأوضح فتحي أن المكسب الحقيقي من المشاركة في المونديال لا يقتصر فقط على النتائج، وإنما بناء جيل جديد قادر على تمثيل منتخب مصر الأول وتحقيق الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد اليد: "نعمل من أجل مستقبل كرة اليد النسائية في مصر، وهدفنا تكوين منتخبات قادرة على المنافسة في جميع البطولات وحصد الألقاب مستقبلًا".

وحقق منتخب مصر نتائج مميزة خلال مشواره في بطولة العالم، بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، وفرنسا بنتيجة 29-24، وفيجي بنتيجة 83-17.

وفي الدور الرئيسي، واصل المنتخب عروضه القوية بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، والدنمارك بنتيجة 23-22، قبل أن يتغلب على الصين في الدور ربع النهائي بنتيجة 30-29، ويحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية ببطولات العالم.

ورغم الخسارة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي بفارق هدف واحد، فإن منتخب ناشئات اليد كتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة، بعدما أصبح أول منتخب مصري نسائي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة العالم تحت 18 عامًا، ويسعى الآن لإنهاء البطولة على منصة التتويج بحصد الميدالية البرونزية.

منتخب ناشئات اليد الدنمارك برونزية بطولة العالم تحديد المركز الثالث منتخب مصر لكرة اليد

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