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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعثر صفقة «الحملاوي» .. بيراميدز يغيّر وجهته ويستهدف هداف الدوري الروماني

بيراميدز
بيراميدز
علا محمد

أكدت صحيفة «ProSport» الرومانية أن نادي بيراميدز غيّر خطته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب فشل مفاوضاته مع الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم يونيفرسيتاتيا كرايوفا، ليتجه نحو التعاقد مع البوسني يوفو لوكيتش، مهاجم يونيفرسيتاتيا كلوج وهداف الدوري الروماني في الموسم الماضي.

وقال الصحفي الروماني إيمانويل روسو، عبر حسابه على «إنستجرام»، إن بيراميدز تحرك بالفعل لضم لوكيتش، مشددًا على أن النادي المصري بدأ مفاوضاته مع إدارة يونيفرسيتاتيا كلوج، بعد فشل محاولاته للتعاقد مع الحملاوي.

وكان بيراميدز قد تقدم في وقت سابق بعرض قيمته 5 ملايين يورو للتعاقد مع الحملاوي، صاحب الـ25 عامًا، كما عرض على اللاعب عقدًا براتب سنوي يصل إلى 1.2 مليون يورو، إلا أن المفاوضات مع نادي كرايوفا لم تشهد أي تقدم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت صحيفة «ProSport» أن لوكيتش بات مرشحًا بقوة للرحيل عن يونيفرسيتاتيا كلوج هذا الصيف، في ظل وجود اهتمام آخر من نادي هوفنهايم الألماني، ما قد يشعل المنافسة على هداف الدوري الروماني.

وقررت إدارة بيراميدز، بعد تعثر صفقة الحملاوي، التحرك نحو لوكيتش، البالغ من العمر 27 عامًا، حيث بدأت اتصالاتها مع مسؤولي يونيفرسيتاتيا كلوج لبحث إمكانية الحصول على خدمات المهاجم البوسني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة «ProSport بيراميدز الفلسطيني أسد الحملاوي البوسني يوفو لوكيتش يونيفرسيتاتيا الدوري الروماني

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