فستان صيفي.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

إطلالة داليا البحيري

تألقت داليا البحيري، مرتديه فستان صيفي كاجوال بألوان زاهية ومبهجه، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري