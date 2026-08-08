مي عمر تخطف الأنظار بأناقتها في اليونان.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في اليونان و الأستمتاع بالأجواء الصيفية.

إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة كما كشف عن رشاقتها أيضا.

أكملت مي عمر إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.