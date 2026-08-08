برايتون يُعير لاعبه فاكوندو بونانوتي إلى إلتشي الإسباني

سيلعب فاكوندو بونانوتي، لاعب وسط برايتون، مع فريق إلتشي الإسباني هذا الموسم، في رابع تجربة إعارة له منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي في يناير 2023.

بونانوتي، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي انضم إلى برايتون قادمًا من روزاريو سنترال، أُعير إلى ليستر سيتي لموسم 2024-2025، وقضى الموسم الماضي متنقلًا بين تشيلسي وليدز.

لعب بونانوتي بانتظام مع ليستر، لكنه واجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب كافية مع تشيلسي وليدز.

قال مايك كيف، المدير الرياضي لبرايتون، في بيان الفريق مساء الجمعة: "فاكوندو لاعب شاب موهوب، وقد واصل تطوره منذ انضمامه إلى النادي. هذه الإعارة تمنحه فرصة اللعب بانتظام في أحد أفضل الدوريات الأوروبية".

مركز إلتشي

احتل إلتشي المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

قال كيف: "نعتقد أن هذه الخطوة ستوفر له بيئة مثالية لاكتساب المزيد من الخبرة، وسنواصل متابعة تطوره عن كثب طوال الموسم".

شارك بونانوت لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني الأول عام 2023 ضد إندونيسيا، ولعب مجدداً مع "لا ألبيسيليستي" عام 2024 ضد السلفادور. ولم يكن ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم.