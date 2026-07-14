برايتون يضم الكرواتي فوسكوفيتش من توتنهام مقابل 46 مليون جنيه إسترليني

تعاقد نادي برايتون الإنجليزي ، مع المدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش من توتنهام هوتسبر مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي، بعقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ورفض توتنهام ، عرضين لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الشهر الماضي، وسترتفع قيمة انتقاله إلى 50 مليون جنيه إسترليني مع دفعات إضافية محتملة.

وانضم فوسكوفيتش إلى توتنهام عام 2025 قادمًا من هايدوك سبليت بعد أن اتفق مع النادي الإنجليزي قبل عامين.

أُعير اللاعب إلى هامبورج بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى توتنهام، وشارك في 30 مباراة مع النادي الألماني الموسم الماضي، مسجلًا ستة أهداف في الدوري الألماني.

وقال فابيان هورزلر، مدرب برايتون، إن النادي تابع مسيرة فوسكوفيتش عن كثب حيث "أظهر الموسم الماضي قدرته على اللعب بمستوى عالٍ جدًا، ونريد مساعدته على تطوير ذلك ضمن بيئتنا".

وأضاف: "كانت هناك الكثير من التكهنات الخارجية حول انضمام لوكا إلينا، لكنه لا يزال شابًا صغيرًا سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع متطلبات اللعب لبرايتون والدوري الإنجليزي الممتاز. نحن على ثقة بأنه سيتعامل مع الأمر بهدوء وثقة".

وسيحل فوسكوفيتش محل المدافع الهولندي يان بول فان هيك في تشكيلة هورزلر، حيث انتقل اللاعب إلى توتنهام بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي بعد أدائه المميز في الدوري الألماني، كما حجز مكانًا له في تشكيلة العام.

يملك فوسكوفيتش ست مباريات دولية مع منتخب كرواتيا الأول، وسجل هدفاً واحداً، كما شارك لأول مرة في كأس العالم ضد إنجلترا في دور المجموعات الشهر الماضي.

ويستهل برايتون موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا على أرضه يوم الأحد 23 أغسطس.