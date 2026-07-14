الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لتأكيد تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والوفد المرافق له قد توجه إلى البحرين بعد انتهاء الزيارة التي قام بها صباح اليوم إلى قطر، حيث كان في استقبال الرئيس لدى الوصول إلى المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأعضاء السفارة المصرية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التقى فور الوصول بجلالة ملك البحرين، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مؤكّدًا رفض وإدانة مصر للاعتداءات غير المبررة ضد أراضي مملكة البحرين باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس جدد موقف مصر الرافض لأي محاولات للعبث بأمن واستقرار مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو سائر الدول العربية، مشددًا سيادته على تضامن مصر الكامل مع هذه الدول وتأكيد وقوف مصر إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية مقدرات شعوبها، ومؤكدًا سيادته أن أمن الدول العربية يعد امتدادًا للأمن القومي المصري. كما أشاد السيد الرئيس بما تُظهره مملكة البحرين الشقيقة من حكمة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس أن مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر والتصعيد الراهن، مشددًا سيادته على أهمية تسوية مختلف الأزمات عبر الوسائل السلمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جلالة ملك البحرين رحب بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني، معربًا عن تقديره لدعم ومساندة مصر لمملكة البحرين وللعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما ثمّن جلالة الملك موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مؤكدًا ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. وفي هذا السياق، بحث الزعيمان سبل مواصلة العمل المشترك من أجل خفض التوتر الإقليمي واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قام بتوديع السيد الرئيس في المطار في ختام الزيارة.