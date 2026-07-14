قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان يقر ملحقًا تفسيريًا لاتفاق مقر جامعة الدول العربية لتعزيز الإطار القانوني بالقاهرة
شركة نرويجية: اندلاع حريق بناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة ساحل عمان
مدبولي يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وخطة التحول الجديدة قبل مؤتمر ديسمبر
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لتأكيد تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والوفد المرافق له قد توجه إلى البحرين بعد انتهاء الزيارة التي قام بها صباح اليوم إلى قطر، حيث كان في استقبال الرئيس لدى الوصول إلى المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأعضاء السفارة المصرية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التقى فور الوصول بجلالة ملك البحرين، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مؤكّدًا رفض وإدانة مصر للاعتداءات غير المبررة ضد أراضي مملكة البحرين باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس جدد موقف مصر الرافض لأي محاولات للعبث بأمن واستقرار مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو سائر الدول العربية، مشددًا سيادته على تضامن مصر الكامل مع هذه الدول وتأكيد وقوف مصر إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية مقدرات شعوبها، ومؤكدًا سيادته أن أمن الدول العربية يعد امتدادًا للأمن القومي المصري. كما أشاد السيد الرئيس بما تُظهره مملكة البحرين الشقيقة من حكمة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس أن مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر والتصعيد الراهن، مشددًا سيادته على أهمية تسوية مختلف الأزمات عبر الوسائل السلمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جلالة ملك البحرين رحب بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني، معربًا عن تقديره لدعم ومساندة مصر لمملكة البحرين وللعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما ثمّن جلالة الملك موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مؤكدًا ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. وفي هذا السياق، بحث الزعيمان سبل مواصلة العمل المشترك من أجل خفض التوتر الإقليمي واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قام بتوديع السيد الرئيس في المطار في ختام الزيارة.

السيسي البحرين قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف الفيوم

هل تجوز صلاة الرجل بفانلة حمالات وشورت

هل تجوز صلاة الرجل بفانلة حمالات وشورت بسبب الحر؟ اعرف آراء الفقهاء

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الاستعانة بالصالحين لفك السحر؟.. حكم الحلف بـ رب الكعبة أو المصحف.. هل حنث يمين عَليَّ الطلاق يقع به انفصال أم له كفارة؟

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد