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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد سلاح الجو الألماني يحذر: أوروبا لا تملك الوقت للاستغناء عن الأسلحة الأمريكية

هولجر نيومان
هولجر نيومان
أ ش أ
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حذر قائد سلاح الجو الألماني، هولجر نيومان، من أن أوروبا لا تملك الوقت الكافي لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الروسية" دون الاستفادة من الأسلحة الأمريكية الجاهزة، مؤكدا ضرورة مواصلة شراء أنظمة تسليح، وفي مقدمتها مقاتلات "إف-35"، بالتوازي مع تطوير الصناعات الدفاعية الأوروبية على المدى الطويل.

وقال نيومان - في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية - إن تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية يستغرق وقتا، بينما تفرض التحديات الأمنية الحالية تعزيز الجاهزية العسكرية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن ألمانيا تدرس إمكانية زيادة عدد مقاتلات "إف-35" مستقبلا، دون صدور قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد أن بلاده ستواصل أيضا دعم برنامج "يوروفايتر"، لكنه استبعد التوسع في شراء مقاتلات من الجيل الرابع بعد الدفعة الحالية، مشددا على ضرورة سد الفجوات الدفاعية العاجلة مع الحفاظ على خطط تطوير القدرات الأوروبية مستقبلا.

قائد سلاح الجو الألماني هولجر نيومان أوروبا

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