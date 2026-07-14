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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول ينافس.. هيثم حسن تحت رادار أندية اوروبا بعد تألقه بالمونديال

هيثم حسن
هيثم حسن
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل نادي ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع "El Gol Digital" الإسباني، بدأ ليفربول تحركاته الرسمية وفتح باب المفاوضات مع ريال أوفييدو، مستغلًا هبوط النادي الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن هيثم حسن لا يحظى باهتمام ليفربول فقط، بل يتابعه أيضًا نادي سيلتك الأسكتلندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، في ظل المنافسة المتزايدة على ضمه بعد المستويات التي قدمها مع منتخب مصر.

وكان رئيس ريال أوفييدو، مارتين بيلايث، قد كشف في تصريحات سابقة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب انخفض من نحو 16 مليون جنيه إسترليني إلى 10 ملايين جنيه إسترليني عقب هبوط الفريق، لكنه شدد على تمسك النادي باستمرار اللاعب، خاصة مع وجود نسبة من قيمة إعادة البيع ستؤول إلى نادي فياريال.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل هيثم حسن، مع انتظار إدارة ريال أوفييدو للعروض الرسمية، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن رحيل أحد أبرز نجوم الفريق.

هيثم حسن منتخب مصر ليفربول سيلتيك مارسيليا عروض هيثم حسن ميركاتو 2026

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