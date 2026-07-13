مدرب ليفربول الجديد يفجرها: نحتاج صفقات جديدة

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد إنه يتوق للتعاقد مع المزيد من ‌اللاعبين الجدد في الوقت الذي يسعى فيه الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتطوير مسيرته مقارنة بالموسم الماضي.

وتعاقد ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، حتى الآن مع قلب الدفاع جيريمي جاكيه من ستاد رين والجناح بيكتور مونيوز من أوساسونا استعدادا لموسم 2026-2027.

وقال إيراولا في أول مؤتمر صحفي له كمدرب للفريق اليوم الاثنين "تعاقدنا مع لاعبين اثنين بالفعل لكننا بحاجة للمزيد من اللاعبين. ندرك ذلك. النادي يعمل على هذا ⁠الأمر.

وأضاف: "أنا كمدرب، ومن منطلق الأنانية، نريد انضمام اللاعبين لنا منذ اليوم الأول وبدء التدريبات استعدادا للموسم الجديد. لكننا نعلم أن كرة القدم لا تسير على هذا النحو. النادي يعمل بجدية لإتمام هذه التعاقدات".

الحياة بدون صلاح

يواجه المدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية في يونيو الماضي بعد إقالة الهولندي أرنه سلوت، تحديا يتمثل في إنعاش حظوظ الفريق مع اضطراره أيضا للتعامل مع غياب المصري محمد صلاح المصدر الرئيسي لأهداف الفريق طوال معظم العقد الماضي.

كما اعترف بأنه سيتعين عليه إيجاد حلول للتعامل مع الإصابات طويلة المدى لكل من أوجو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني.

وتولى إيراولا، الدولي الإسباني السابق الذي دافع عن ألوان قميص أتليتيك بيلباو بين عامي 2003 و2015، تدريب بورنموث عام 2023 وقاده الموسم الماضي للمركز ‌السادس ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل للدوري الأوروبي.

وحظي المدرب بإشادة ناديه السابق لتطبيقه أسلوب يعتمد على الضغط العالي والتركيز على الهجوم السريع والتقدم للأمام.