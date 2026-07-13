اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لتأمين الحدود الجنوبية للدولة، والتصدي لمحاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف استنزاف الثروات التعدينية المصرية.

تواصل القوات المسلحة تنفيذ عمليات مكثفة لإحباط أعمال التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، والتي تنفذها عناصر وعصابات تتسلل عبر الحدود مع السودان، وذلك ضمن منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة ومواردها الطبيعية، وإنفاذ القانون على امتداد المناطق الحدودية.

وفي هذا السياق، نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، اعترافات عدد من السودانيين الذين تم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال التنقيب غير الشرعي عن الذهب داخل الأراضي المصرية.

وتضمنت الاعترافات إشادة الموقوفين بحسن معاملة القوات المسلحة لهم، مؤكدين أنهم تلقوا الرعاية اللازمة، وأنه تم التعامل معهم وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني، مع توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما وجه المقبوض عليهم رسالة إلى كل من يفكر في ممارسة التنقيب غير الشرعي عن الذهب، داعين إلى عدم الإقدام على هذه الأعمال حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن إطلاق سلسلة فيديوهات ةدرع الجنوب"، والتي تهدف إلى إبراز جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، والحفاظ على مقدرات وثروات الوطن.

وأوضح أن سلسلة “درع الجنوب" تستعرض جهود القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية في مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب والثروات التعدينية، والتصدي للعصابات الإجرامية وشبكات التهريب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود الجنوبية بما يحفظ أمن الدولة ويحمي مواردها الاستراتيجية.