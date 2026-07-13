قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة مكبرة على الأسواق والمخابز السياحية

حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز السياحية
حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز السياحية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قاد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز السياحية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط المخالفات التي تمس الدعم وحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها تحرير محضرين لحيازة دقيق بلدي مدعم داخل أجولة بيضاء بمخبزين سياحيين، حيث تم التحفظ على 59 جوالا بوزن 40 كيلو جراما للجوال الواحد.

كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لتجميع أسطوانات غاز مدعمة بالمخالفة للقانون، وضبط 393 أسطوانة منزلية و1312 أسطوانة تجارية قبل التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة على السلع، تم تحرير محضر لحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر، مع التحفظ على 60 عبوة سعة 16 لترًا للعبوة، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر لحيازة مستحضرات ومستلزمات سيارات مجهولة المصدر، شملت كميات كبيرة من منتجات العناية والتشحيم وملمعات السيارات، إلى جانب 10 قطع صوت (سارينة).

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بإحدى الأسواق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الإسكندرية الأسواق المخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هاني أبو ريدة: تقنية الفار حرمت منتخب مصر من العدالة أمام الأرجنتين

منتخب مصر

حسام حسن: مواجهة أستراليا أفضل مباريات منتخب مصر في كأس العالم

كأس أمم افريقيا تحت 17

3 حكمات مصريات في بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاماً للناشئات بتونس

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد