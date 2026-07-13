وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة مكبرة على الأسواق والمخابز السياحية

قاد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمخابز السياحية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط المخالفات التي تمس الدعم وحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها تحرير محضرين لحيازة دقيق بلدي مدعم داخل أجولة بيضاء بمخبزين سياحيين، حيث تم التحفظ على 59 جوالا بوزن 40 كيلو جراما للجوال الواحد.

كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لتجميع أسطوانات غاز مدعمة بالمخالفة للقانون، وضبط 393 أسطوانة منزلية و1312 أسطوانة تجارية قبل التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة على السلع، تم تحرير محضر لحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر، مع التحفظ على 60 عبوة سعة 16 لترًا للعبوة، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر لحيازة مستحضرات ومستلزمات سيارات مجهولة المصدر، شملت كميات كبيرة من منتجات العناية والتشحيم وملمعات السيارات، إلى جانب 10 قطع صوت (سارينة).

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بإحدى الأسواق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.